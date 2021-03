Trao tặng 600 sổ BHXH cho người nghèo

Ngày 21.3, Bộ Công an và BHXH Việt Nam tổ chức trao tặng nhà mẫu, kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà và sổ BHXH cho các hộ nghèo , khó khăn tại xã Trung Lý (H.Mường Lát, Thanh Hóa).

H.Mường Lát có 7/8 xã, thị trấn, 31/88 bản giáp biên giới với 105,5 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đây là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh, do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, nông nghiệp chậm phát triển, nên Mường Lát vẫn là huyện nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, cần sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng.

Từ giúp đỡ, ủng hộ của các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất mẫu nhà, cách thức, phương pháp làm nhà ở để Công an tỉnh Thanh Hoá chủ trì xây dựng nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống người dân nghèo tại địa bàn.

Bộ Công an đã xây dựng xong 9 căn nhà mẫu và phấn đấu cuối tháng 5.2021 sẽ hoàn thiện 600 ngôi nhà (toàn bộ kinh phí xây dựng nhà khoảng 30 tỉ đồng do Vietcombank tài trợ), với phương châm 3 cứng: nền cứng, tường cứng, mái cứng đảm bảo an toàn trước nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Được biết, thời gian qua, Bộ Công an đã hỗ trợ xây hàng nghìn căn nhà, các điểm trường bán trú trên địa bàn các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu…

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã trao tặng 600 sổ BHXH cho người dân thuộc các hộ nghèo tại H.Mường Lát. Mỗi cuốn sổ BHXH ghi nhận thời gian tham gia BHXH tự nguyện 12 tháng, với tổng số tiền trên 776 triệu đồng, trích từ nguồn đóng góp của tập thể công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Mạnh mong muốn những cuốn sổ BHXH này sẽ đồng hành và được người dân tiếp tục phát huy hiệu quả, hướng tới mục tiêu lâu dài là tất cả người dân đều có lương hưu và được chăm sóc sức khỏe khi về già.

Theo Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, những năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực đưa chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tới người dân trên mọi miền Tổ quốc. Ngành BHXH cũng đã tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT.