Trúng đấu giá, làm hồ sơ 10 năm chưa được cấp sổ đỏ

Ông Sơn đã gửi hồ sơ lên UBND xã Cát Tân, tuy nhiên cán bộ địa chính xã lại trả về cho ông Sơn và bảo... đợi. Gần 10 năm qua, ông mòn mỏi chờ và nhiều lần phải gác lại mọi việc để lên xuống UBND xã Cát Tân hỏi thăm “số phận” sổ đỏ nhưng không có kết quả. Đến nay, ông vẫn tiếp tục chờ.

Năm 1996, UBND xã Cát Tân thanh lý nhà kho vật tư của HTX nông nghiệp Cát Tân 2, công khai bán đấu giá đất cho dân xây nhà ở. Ông Sơn cùng 7 người khác tham gia đấu giá và ông đấu trúng lô đất có diện tích 340 m2 với giá 6 triệu đồng. Ngày 2.10.1996, Hội đồng thanh lý nhà kho (do UBND xã Cát Tân ra quyết định thành lập) đã lập biên bản giao đất cho những người trúng đấu giá.

Trong quá trình sử dụng, ông Sơn mở rộng thêm 38,8 m2 thuộc diện đất hoang. Đến năm 2010, Hội đồng giao quyền ruộng đất xã Cát Tân tiến hành kiểm tra thực tế, xác nhận 38,8 m2 đất hoang ông Sơn tự ý mở rộng nằm trong quy hoạch khu dân cư của xã Cát Tân, không có tranh chấp. Sau khi niêm yết công khai 15 ngày tại trụ sở UBND xã nhưng không có ai tranh chấp, UBND xã thống nhất cho tồn tại và đề nghị UBND H.Phù Cát giải quyết cấp sổ đỏ cho ông Sơn với diện tích 378,8 m2.

Một thời gian sau, thay vì nhận được sổ đỏ như những hộ cùng đấu giá đất thì ông Sơn lại nhận về bộ hồ sơ do ông Trần Quang Trọng, cán bộ địa chính xã lúc bấy giờ mang đến nhà gửi lại, bảo phải chờ. Những năm sau đó, ông liên tục đến UBND xã hỏi lý do vì sao chưa được cấp sổ đỏ thì cán bộ địa chính là bà Trần Thị Kim Tuyến bảo ông tìm ông Trọng để hỏi, nhưng ông này đã không còn làm việc tại đây.

Trả lời câu hỏi vì sao đến nay ông Sơn vẫn chưa được cấp sổ đỏ, sau khi xem hồ sơ, ông Đào Văn Tú, Phó chủ tịch UBND xã Cát Tân, nói: “Hồ sơ đầy đủ rồi, lẽ ra đã được cấp sổ đỏ từ lâu. Chắc có vướng gì đây!”. Sau đó, ông Tú gọi cán bộ địa chính đến, yêu cầu kiểm tra làm rõ. Làm việc với chúng tôi, ông Phan Hữu Tùng, cán bộ địa chính xã, cho rằng ông Sơn chưa được cấp sổ đỏ là do xây nhà vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đường dây 22 kV.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Quốc, Trưởng phòng An toàn, Công ty điện lực Bình Định, cho biết: “Nghị định số 14/2014 ngày 26.02.2014 về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp quy định khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh đối với đường dây 22 kV là 2 m. Căn cứ theo quy định này, chúng tôi thấy nhà ông Sơn không vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Vì đo theo thực tế, thì vách nhà ông Sơn cách đường dây điện áp 22 kV theo chiều rộng là trên 14 m. Như vậy, việc ông Phan Hữu Tùng giải thích do ông Sơn xây nhà vi phạm hành lang an toàn điện nên chưa được cấp sổ đỏ là không có căn cứ”.

Chiều 20.7, chúng tôi nhiều lần liên lạc với ông Tùng để trao đổi về thông tin của ngành điện lực nhưng ông này không nghe máy.

Vì sao ông Sơn chưa được cấp sổ đỏ và bao giờ mới được cấp? UBND xã Cát Tân cần có câu trả lời thỏa đáng.