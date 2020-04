Trung tâm TP đón cơn mưa giải nhiệt, người Sài Gòn vội vã trong mưa đầu mùa

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tính đến 16 giờ 40 phút, lượng mưa đo được ở Bình Chánh (TP.HCM) 32mm, Thống Nhất (Đồng Nai) 33mm, Bù Nho (Bình Phước) 14.4mm, Dĩ an (Bình Dương) 37mm, Thuận An (Bình Dương) 43.6mm, Đức Hòa (Long An) 32.6mm. Chỉ số cho thấy những cơn mưa đầu mùa khá nhỏ. Dự báo từ chiều tới tối mưa sẽ mở rộng một số quận huyện TP.HCM và một số tỉnh miền Tây, nhưng cơn mưa này phạm vi không rộng như hôm qua