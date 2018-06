Trưng xe ô tô bẹp dúm trong nghĩa trang để cảnh báo tai nạn giao thông

Mấy ngày gần đây, người tham gia giao thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) ấn tượng mạnh với biển cảnh báo tai nạn giao thông lạ được dựng ngay tại nghĩa trang sát bên quốc lộ, gần bến xe khách phía Bắc thành phố Vinh. Đó là một chiếc vỏ xe ô tô 7 chỗ bị tai nạn, bẹp dúm được trưng trên một bệ cao đặt giữa nghĩa trang, phía dưới là dòng chữ “Tai nạn giao thông là một thảm họa”.

Tác giả công trình cảnh báo tai nạn giao thông này là ông Nguyễn Tiến Định, chủ một doanh nghiệp tư nhân sản xuất tôn, sắt thép và ke chống bão ở Nghệ An. Trao đổi với Thanh Niên sáng 17.6, ông Định cho biết, năm 2014, ông làm 2 công trình cảnh báo tương tự gồm 1 vỏ xe ô tô 7 chỗ bị tai nạn và 8 chiếc máy hư hỏng do tai nạn được trưng lên cao đặt trên quốc lộ 1A gần trụ sở công ty ông. Tuy nhiên, sau đó do cầu vượt đường sắt Bắc Nam được xây dựng, hướng đi của quốc lộ 1A bị chuyển, hai biển cảnh báo này không còn nhiều tác dụng do còn ít người qua lại nên mới đây, ông đã dựng thêm biển cảnh báo đặt ngay nghĩa trang này.

ẢNH K.HOAN Công trình cảnh báo tai nạn giao thông này được đặt sát bên quốc lộ 1A

Sau khi được cơ quan chức năng cho phép, ông đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng để xây dựng công trình. “Thông điệp của tôi là những người tham gia giao thông hãy lái xe an toàn, bởi tai nạn giao thông đang là một thảm họa. Nếu dùng chữ để cảnh báo, người ta sẽ không chú ý nhưng khi nhìn vào hình ảnh này, nó sẽ gieo vào trong đầu người tham gia giao thông nỗi sợ hãi về tai nạn và họ sẽ ý thức, có trách nhiệm hơn”, ông Định nói.

Ông chủ doanh nghiệp tư nhân 64 tuổi này cho biết, cảnh báo đặt tại nghĩa trang, gần bến xe khách sẽ tạo nên hiệu ứng mạnh hơn cho mọi người, rằng nếu không ý thức để lái xe an toàn thì con đường đến nghĩa trang là rất gần.

Năm 2014, ông Định đã được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho sáng kiến độc đáo dựng biển cảnh báo tai nạn giao thông bằng việc trưng phương tiện bị hư hỏng do tai nạn giao thông.