Trường bị giải tỏa, giáo viên hoang mang về chỗ ở

Ngôi trường 50 năm tuổi này tọa lạc trên khu đất khoảng 0,5 ha, thuộc tổ dân phố An Cư Tân, trung tâm TT.Lăng Cô. Bên trong khu đất còn có 2 dãy nhà nằm phía sau trường, gồm 1 dãy nhà công vụ và 1 dãy do chính các giáo viên khai phá, cải tạo độn cát chắn biển để dựng nên từ lâu. Từ đầu năm học 2018 - 2019, trường đã chuyển sang cơ sở mới nằm ven đầm Lăng Cô, cùng tổ dân phố An Cư Tân.

Một số giáo viên Trường THCS Lăng Cô lo lắng vì sắp bị giải tỏa nhà ở

Gần 1 tháng trước, ngôi trường cũ bị tháo dỡ, đập bỏ để “thanh lý tài sản”, chỉ để lại dãy nhà ở xập xệ của giáo viên. Các thầy cô giáo ngụ nơi đây có người dạy học ở trường hàng chục năm, vừa nghỉ hưu năm 2017 như cô Nguyễn Thị Cúc. Chồng làm thợ nề, vợ chồng cô Cúc có hai người con và lâu nay họ ở nhà công vụ trong trường. Trong khi đó, nhiều giáo viên từ các địa bàn khác về công tác ở Trường THCS Lăng Cô, có người tận TP.Huế.

tin liên quan Dân nghèo Bến Tre bất ngờ khi ăn cơm đủ chất chỉ tốn 2000 đồng Khi về dạy học, một số giáo viên được người dân cưu mang cho ở nhờ, hay được ở nhà công vụ, hoặc tự khai hoang làm nhà ở tạm... Hiện vẫn còn 4 gia đình giáo viên ở nhà công vụ, 3 gia đình ở nhà tạm cách nay 15 năm. Lãnh đạo nhà trường và chính quyền địa phương cũng cảm thông, không cấm.

“Hồi trước về đây công tác khổ lắm, phải mượn tiền và bán vàng cưới xây nhà. Ở đây còn có 2 gia đình giáo viên khác như mình, cũng tự khai phá, xây dựng. Nay nghe tin phải ra đi mà không được bố trí chỗ ở, cũng không hỗ trợ tiền bạc gì, tụi mình vừa lo vừa buồn”, thầy giáo Lê Đức Bình, một trong 3 hộ làm nhà ở tạm trong trường, tâm sự.

Ông Dương Đăng Trung, Chủ tịch UBND TT.Lăng Cô, xác nhận khu đất của Trường THCS Lăng Cô cũ nằm trong kế hoạch giao đất của tỉnh để xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp (do Công ty CP bất động sản Phong Huy làm chủ đầu tư). Ngôi trường này hiện đã được chuyển về vị trí mới có diện tích khoảng 1,3 ha, quy hoạch xây dựng theo chuẩn quốc gia, nhưng không có kế hoạch xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.

Ông Trung khẳng định hiện chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất và các thủ tục khác nên việc kiểm kê bồi thường cho các tổ chức, cá nhân liên quan chưa được tiến hành.

“Việc giải phóng và bàn giao mặt bằng, kiểm kê bồi thường... đều phải thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, nếu triển khai thực hiện dự án, trong khuôn khổ pháp luật cho phép chúng tôi sẽ vận dụng hết sức để hỗ trợ, giải quyết quyền lợi cho giáo viên, nhất là đối với phần tài sản trên đất do giáo viên tự xây để ở dạy học”, ông Trung nói.

Đáng chú ý, dù chưa có thông tin chính thức về dự án nhưng hơn 1 tháng trước, Ban Giám hiệu Trường THCS Lăng Cô dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng Trần Thị Quý Đông đã họp, yêu cầu các hộ giáo viên viết cam kết tự giải tỏa khi nhà nước thu hồi và giải phóng mặt bằng mà không có khoản bồi thường hỗ trợ nào (?!). Đây là điều khiến các giáo viên vô cùng hoang mang!