Truy tìm bằng được xích lô 'chém' du khách Nhật 2,9 triệu đồng ở Sài Gòn

Dân mạng mong muốn truy tìm bằng được người chạy xích lô gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh VN.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 3.8 cụ Oki Toshiyuki được một người chạy xích lô chở từ chợ Bến Thành về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1). Cảm kích, cụ định gửi anh 500.000 đồng thì anh này... tỏ ý đòi thêm. Cụ cũng đồng ý, lập tức anh này thò tay vào bóp của cụ, lấy hết 5 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng rồi bỏ đi. Tuy nhiên, cụ Oki nhận sai về mình khi: “Lỗi là tại tôi không hỏi giá trước khi lên xe”.

Cụ Oki kể lại sự việc với phóng viên Thanh Niên chiều 3.8 Ảnh: M.Đ

Hành động ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước

Cơ quan chức năng hãy truy tìm người này và xin lỗi cụ già. Đừng để những con người như thế làm xấu hình ảnh của TP. Dương Văn Tuấn

Trả lời Thanh Niên sáng 5.8, Sở Du lịch TP.HCM đánh giá sự việc người chạy xích lô “chém” 2,9 triệu đồng cho một cuốc xe 5 phút là không thể chấp nhận được. “Hành động làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đất nước, con người VN nói chung và TP.HCM nói riêng, gây tâm lý lo lắng và cảm giác không an toàn cho khách khi đến du lịch tại TP. Sau khi được Báo Thanh Niên cung cấp thêm thông tin, Sở làm việc với công an để tìm người chạy xích lô, xem xét xử lý theo quy định”, lãnh đạo Sở Du lịch nói.

Chiều 5.8, Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) cho biết đã vào cuộc điều tra xác định người chạy xích lô trên. Được biết cụ Oki Toshiyuki đã về Tokyo vào sáng 4.8. Đại diện Công an P.Bến Nghé cho biết: “Dù cụ và người nhà không trình báo công an cũng như không đề nghị xử lý, nhưng cơ quan chức năng vẫn sẽ truy tìm người chạy xích lô này, đồng thời tuyên truyền để du khách an tâm khi đến TP.HCM”.

Sau khi trở về nước, hôm qua từ Tokyo, cụ Oki thông qua con trai đang sống ở TP.HCM cho biết cụ rất cảm kích khi biết tin công an đang truy tìm người chạy xích lô và mong rằng người này sẽ biết suy nghĩ về hành động của mình và sẽ thay đổi. Cụ Oki khẳng định cụ vẫn yêu VN.

Con sâu làm rầu nồi canh

Cần phải có chế tài để bảo vệ người dân và du khách vì những hạt sạn như thế trong xã hội. Đặng Xuân Diễn

Theo tìm hiểu và chia sẻ của ông Long, một người chạy xích lô ở khu vực công viên 23.9 thì giới xích lô ở TP.HCM hiện nay chia thành 2 nhóm chính: nhóm đón khách du lịch vãng lai và nhóm phục vụ cho các công ty du lịch. Nhóm đón khách vãng lai thường tập trung ở khu vực chợ Bến Thành và khu phố Tây.

Theo ông Long, vụ việc khách Nhật bị lừa lấy tiền nói trên không lạ gì với giới xích lô. “Khoảng 5 - 6 năm trước tôi chạy xe chở khách dọc đường nhiều lắm. Càng về sau càng chẳng có mấy ai muốn đi. Có lần, khách nước ngoài nói với tôi là không đi xe xích lô nữa vì xe này tính tiền rất nhiều, có khi lừa đảo nữa. Bây giờ khách du lịch chỉ cần lên mạng là biết hết. Một vài người làm bậy mà ảnh hưởng đến chén cơm nhiều người khác”, ông Long nói.

Ông H. (67 tuổi, chạy xích lô ở TP.HCM hơn 10 năm nay) tiết lộ ở khu vực chợ Bến Thành từng có nhiều trường hợp xích lô hét giá, chặt chém khách du lịch . Ông cho biết: “Khi khách muốn đi, người chạy xe sẽ nói không rõ ràng hoặc ậm ừ đưa ra giá. Sau khi đưa khách tới địa điểm theo yêu cầu, người đó thay đổi giá cả khiến nhiều khách du lịch ngỡ ngàng”.

Thanh Niên đã gửi hình ảnh và nhờ cụ Oki nhận dạng giúp người lái xích lô này. Sự việc sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trên Thanh Niên Online.