Từ 0 giờ 1.6: Người vào Q.Gò Vấp phải trình căn cước, CMND hoặc do chủ nhà bảo lãnh

Đúng 21 giờ ngày 31.5, Q.Gò Vấp đã lập lại 10 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Nhiệm vụ của các chốt là hạn chế tối đa người và phương tiện ra, vào quận, trừ các trường hợp thật sự cần thiết.

Theo ghi nhận, từ 22 giờ, chốt kiểm soát dịch tại nút giao Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị có lực lượng công an, y tế, dân phòng, dân quân tự vệ, CSGT cùng chốt chặn, hướng dẫn người và phương tiện qua chốt.

Đúng 22 giờ, CSGT đứng điều tiết, hướng dẫn xe di chuyển hướng khác, một số người khai nhà ở trong Gò Vấp thì phải xuất trình CCCD/CMND, sau đó khai báo y tế mới được chạy xe vào. Nếu là người thường trú nơi khác đến Gò Vấp ở trọ thì phải có chủ nhà bảo lãnh mới được vào địa bàn quận. Từ 22 đến 23 giờ, nhân viên y tế chưa giải quyết cho một số xe đi ra khiến nhiều người bối rối. Theo quan sát, một nhóm công nhân gồm 5 người cho biết vừa vào ngân hàng gần đó lúc 19 giờ để làm việc. Khi vào, có khai báo tại ngân hàng, nhưng giờ không cho ra thì không biết làm sao để về nhà. CSGT đứng điều tiết, hướng dẫn xe di chuyển hướng khác, một số người khai nhà ở trong Gò Vấp thì phải xuất trình CCCD/CMND, sau đó khai báo y tế ẢNH: ĐỘC LẬP

“Ủa nãy mình cũng vào đường này mà đúng không, nhớ đi lối này lúc vào bình thường mà sao giờ không cho ra. Phong tỏa này rồi sao về?”, cả nhóm hốt hoảng rồi kêu một người quay lại ngân hàng chụp lại khai báo y tế. Người này chưa kịp quay đi, nhân viên y tế đã thông báo sẽ giải quyết cho tất cả xe ra, riêng xe vào thì phải chứng minh được là người ngụ tại Gò Vấp.

Lúc 23 giờ 30 phút, chị N. chạy xe máy từ hướng đường Phạm Văn Đồng vào Phan Văn Trị. Công an hỏi: “Chị đi đâu? Phải trú ở Gò Vấp không?”, chị N. đáp: “Em ở trong này”. Công an yêu cầu chị N. xuất trình CCCD để kiểm tra nhưng CCCD của chị N. lại ở một tỉnh khác. Chị giải thích: “Em ở trọ trong này”. Công an dẫn chị tới bàn khai báo y tế để giải quyết.

CSGT kiểm tra kỹ càng giấy tờ tùy thân của người dân trước khi cho qua chốt kiểm soát dịch ẢNH: ĐỘC LẬP Khá nhiều người chờ đợi để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của lực lượng chức năng ẢNH: ĐỘC LẬP Nhân viên y tế giải thích người vào quận Gò Vấp phải chứng minh mình ở Gò Vấp qua CCCD hoặc CMND, ở trọ thì có tạm trú ẢNH: ĐỘC LẬP

Một nhân viên y tế trực chốt giải thích: “Người vào quận Gò Vấp phải chứng minh mình ở Gò Vấp qua CCCD hoặc CMND, ở trọ thì có tạm trú, không có nữa thì phải gọi chủ nhà ra bảo lãnh để hạn chế người vào quận”.

Loay hoay khai báo online

23 giờ, chị Nguyễn Hoàng Cẩm T. (ngụ Q.Bình Thạnh, làm thu ngân tại siêu thị Emart) xong công việc, trở về nhà. Khi qua chốt, chị T. xuất trình giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, do công ty đóng dấu. Tuy nhiên, nhân viên y tế vẫn yêu cầu chị T. phải khai báo y tế.

Loay hoay một hồi vì không đăng ký 3G, chị T. phải nhờ người đứng bên cạnh phát wifi để thực hiện khai báo online.

Tương tự, chị L. (ở trọ trong Q.Gò Vấp) cũng phải mất hơn nửa tiếng mới được qua chốt. Điện thoại hết pin, trong lúc đang chờ sạc dự phòng thì con mèo trong túi nhảy bổ ra ngoài, chị cùng PV phải cùng đi tìm mèo hết 10 phút. Sau đó, chị L. không chứng minh được mình ở trọ tại Gò Vấp nên nhân viên y tế yêu cầu gọi người nhà ra bảo lãnh. Bối rối vì người nhà không ở đây, chỉ có người bạn cùng phòng trọ, chị L. phải mất khá nhiều thời gian trước chốt. Một lúc sau, nhân viên y tế giải quyết và hướng dẫn chị khai báo để vào bên trong.

Nhiều người dân khá bối rối khi không biết cần thủ tục hoặc giấy tờ gì để ra, vào Gò Vấp ẢNH: ĐỘC LẬP Những trường hợp cần thiết ra, vào quận sẽ được giải quyết nếu xuất trình đủ giấy tờ và làm theo hướng dẫn của lực lượng trực tại chốt ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhìn chung, công tác kiểm soát tại chốt trước 0 giờ ngày 1.6 còn khá lúng túng, nhiều người dân còn bối rối không biết việc ra, vào thế nào. Một số trường hợp đi từ Q.Bình Thạnh qua Q.12 muốn đi ngang Gò Vấp được lực lượng trực chốt hướng dẫn đi đường vòng.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 31.5, 10 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đã được UBND Q.Gò Vấp thành lập, phân công nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến giờ cao điểm sáng 31.5, nhiều người dân vẫn tập trung đông ở các chốt, chính quyền Q.Gò Vấp đã tạm gỡ chốt để người dân khai báo y tế rồi lưu thông bình thường. Q.Gò Vấp sau đó đã họp lại với các cơ quan có thẩm quyền và tiến hành lập lại 10 chốt từ 21 giờ cùng ngày.