Từ đơn thư bạn đọc: Cầu làm mãi không xong, ép dân đi đường đê

Năm 2018, người dân thôn An Tiêm (xã Triệu Thành, H.Triệu Phong) khấp khởi mừng khi nhà nước đồng ý cho xây dựng dự án đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm cố Tổng bí thư Lê Duẩn với tổng chiều dài 3 km, với tổng trị giá gần 16 tỉ đồng. Điều này có nghĩa con đường liên xã chạy xuyên qua thôn An Tiêm vốn cũ kỹ với những cầu cống xập xệ, sẽ được làm mới.