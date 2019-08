Từ đơn thư bạn đọc: 'Đá qua đá lại' khiếu nại của dân!

Ngày 16.1.2019, Thanh Niên có bài phản ánh Hơn 7 năm chưa giải quyết xong vụ khiếu nại đề cập trường hợp bức xúc của ông Nguyễn Trí Ảnh (55 tuổi, ngụ TP.HCM). Ông Ảnh gửi đơn đến báo cho biết đã đi khiếu nại suốt 7 năm về quyền sử dụng đất nhưng bị các cơ quan chức năng “đá qua đá lại”, đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Ngoài ra, mới đây ông Ảnh gửi đơn đến Báo Thanh Niên đề cập đến vụ việc vào ngày 4.1.2019, khoảng 160 cây ăn trái trên diện tích 1.258 m2 do ông trồng từ nhiều năm nay đã bị một nhóm người lạ mặt xông vào chặt phá, hư hại hoàn toàn. Ông Ảnh làm đơn tố giác hành vi hủy hoại tài sản và đề nghị Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) xử lý. Tuy nhiên, Công an TX.Tân Uyên lại có văn bản tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm khiến ông Ảnh bức xúc tiếp tục khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền cao hơn, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, ông Nguyễn Trí Ảnh có đơn thư khiếu nại và tố cáo gửi Công an tỉnh Bình Dương, Viện KSND TX.Tân Uyên về việc không đồng ý với quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an TX.Tân Uyên. Trong đơn, ông Ảnh đề nghị xác minh, chấn chỉnh và xử lý đối với Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Uyên để đảm bảo đơn thư tố giác vụ hủy hoại tài sản của ông Ảnh được giải quyết đúng pháp luật

Ngày 16.7, Viện KSND TX.Tân Uyên có văn bản thông báo và chỉ dẫn ông Ảnh viết lại đơn thư và gửi đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, ngày 30.7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương lại có giấy báo tin cho biết đã chuyển đơn thư khiếu nại của ông Ảnh đến Viện KSND TX.Tân Uyên để giải quyết và trả lời đơn thư theo thẩm quyền.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương sớm làm rõ vụ việc này để trả lại công bằng cho người bị hại.