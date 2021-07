Từ đơn thư bạn đọc: Sống khổ bên bãi thải mỏ than

“Nhà tôi ở gần bãi thải nên ngày nào cũng phải chịu cảnh hít khói độc. Nhất là khi gặp mưa thì khói càng bay mù mịt đến nỗi không thấy cả đường đi. Hằng ngày phải ngửi mùi khói độc này khiến chúng tôi rất lo ngại cho sức khỏe”, ông B. bức xúc nói.

Anh L.P.N (ở thôn Trung Thượng, xã Quế Trung) cho hay: “Người lớn còn chịu được chứ tội các cháu nhỏ. Sức khỏe người dân bị đe dọa bởi lượng lưu huỳnh trong đám than là độc hại. Chúng tôi đã kiến nghị về vấn đề này rất nhiều nhưng chưa được giải quyết triệt để”. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại bãi phế thải của Công ty CP than - điện Nông Sơn vào ngày 2.7, nhiều vị trí vẫn đang cháy âm ỉ, giữa trưa khói trắng bốc lên. Càng vào bên trong, mùi hôi càng nồng nặc hơn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Cao Cường, phụ trách Văn phòng Công ty CP than - điện Nông Sơn, cho hay nguyên nhân khiến than trong bãi thải của công ty bốc cháy là do lớp than này bị vùi lấp ở độ sâu lớn trong thời gian dài, gặp thời tiết nắng nóng cực đoan và kết hợp độ ẩm thích hợp (mưa giông lớn nhiều ngày) thì phát sinh phản ứng ô xy hóa kèm theo nhiệt phát ra, nhiệt độ bị tích tụ gây ra cháy. “Việc cháy không phải do con người cố tình hoặc do đốt cháy. Có mùi hôi từ đám cháy là do trong đất đá của mỏ than có hàm lượng lưu huỳnh, khi cháy phát sinh nhiệt độ và sinh ra SOnên gây mùi”, ông Cường lý giải.