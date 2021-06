Từ đơn thư bạn đọc: Bức xúc với 'núi' xà bần ở trung tâm TP.Đà Nẵng

Từ phản ánh của bạn đọc, PV Thanh Niên khảo sát và ghi nhận bãi tập kết xà bần này nằm trong khu vực được hợp thành bởi 3 đường gồm Vũ Duy Thanh, Nại Nam 4, Doãn Khuê (thuộc P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu). Khu vực này được quây tôn xung quanh rất sơ sài, hằng ngày xe tải liên tục chạy đến đổ xà bần. Bên trong, các xe múc hoạt động liên tục để vun xà bần thành những đống lớn. Đứng từ xa, bằng mắt thường có thể nhìn thấy khá rõ bãi tập kết bởi xà bần đã được đắp lên cao.

Theo thông tin từ người dân, khoảng 1 tháng trở lại đây, đơn vị tập kết xà bần cho phương tiện đưa "hàng" về đổ ngày càng nhiều hơn. Theo ghi nhận của PV, ở phía đường Vũ Duy Thanh, xà bần được đắp lên rất cao, trong khi tường rào chỉ là những tấm tôn mỏng, bên trong bãi có những tảng bê tông lớn được chất cao lên phía ngọn, có thể lăn, sạt xuống bất cứ lúc nào (ảnh). Đỉnh điểm, “núi xà bần” này có khi cao lên đến 6 - 7 m, gây bất an cho người đi đường.

Sau khi ghi nhận những hình ảnh mất an toàn tại bãi xà bần này, PV Thanh Niên đã chuyển thông tin đến ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng, để kiểm tra, xử lý. Ông Hùng cho biết bãi xà bần này được hình thành trên khu đất do P.Hòa Cường Bắc quản lý và được dùng tạm để đổ xà bần. “Nguyên tắc là phải vận chuyển đi, nhưng thời gian vừa qua do dịch Covid-19 nên có ảnh hưởng. Việc này Sở đã có ý kiến đề nghị UBND Q.Hải Châu xử lý, đề nghị phải vận chuyển xà bần đi nhằm đảm bảo an toàn chứ không thể chất đống lên cao như vậy”, ông Hùng nói.