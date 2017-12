Tử vi vui 2018 cho bạn và gia đình

Thành hay bại phụ thuộc rất nhiều vào phong cách chuyên nghiệp do bạn tự xây dựng. Từ tháng 10 - 11, đánh dấu những thay đổi trong một mối quan hệ, rất cần sự tỉnh táo để có cư xử hợp lý.



Song ngư (từ 19.2 đến 20.3)

Vài dấu hiệu cho thấy đây có thể là một năm bạn phải làm lại từ đầu. Điều này nghe có vẻ áp lực cũng chính là cơ hội để bạn “đổi vận”. Đôi lúc sự mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn vốn có sẽ giúp bạn vững chải, tự tin và tạo nền tảng cho thành công lâu dài. Nhiều biến động trong khoảng từ tháng 3 - 9, trong đó áp lực tài chính khá lớn rơi vào tháng 5. Đáng mừng là tháng 11 sẽ có thành tựu bất ngờ nên 2018 cũng sẽ là một năm dễ chịu.

Bạch dương (Từ 21.3 đến 19.4)

Bạch dương vốn là người hảo ngọt, thích được khen và sẽ làm rất tốt khi được động viên. Mục tiêu của 2018 là sẽ phấn đấu cho công việc hiện tại tốt hơn và không ngừng học hỏi, cải thiện để đạt kết quả tối ưu nhất. Từ cuối tháng 3 - giữa tháng 4, sẽ nhận được sự ngợi khen xứng đáng cho những nỗ lực bạn đã đóng góp. Muốn mọi thứ trọn vui, từ cuối tháng 6 - cuối tháng 8, bạn phải tăng tốc, nỗ lực và tính quyết liệt là cần thiết để đạt được thứ bạn muốn có.

Kim ngưu (Từ 20.4 đến 20.5)

Vững tin với năm 2018 khi mọi thứ có vẻ thuận lợi ngay từ những ngày đầu năm. Mạnh dạn đặt mục tiêu và lên kế hoạch cụ thể, kỹ lưỡng; tin chắc bạn sẽ đạt được sở nguyện. Đừng ngại va chạm, mạnh mẽ đối diện với khó khăn, chỉ cần một lần thôi là bạn trưởng thành - tự tin hơn vào năng lực bản thân. Chăm chỉ, cần cù; những gì bạn có được của năm 2018 là thành tựu đáng kể để có thể nghĩ xa hơn cho dự định đổi chỗ ở, mua sắm thêm điền sản. Nếu chưa có đôi, duyên lành đến vào tháng 10.

Song sinh (từ 21.5 đến 21.6)

2018 sẽ một năm bản lề cho những đổi thay mang tính lâu dài về mặt nghề nghiệp. Những bước tiến mới cả trong suy nghĩ lẫn thực hiện giúp bạn sẽ có một chỗ đứng vững vàng và yên tâm hơn trước. Mọi chuyện vẫn diễn ra tuần tự nhưng chậm rãi, đủ để bạn có thời gian chiêm nghiệm và điều chỉnh phù hợp. Nếu có thể, tham gia đầu tư vào chứng khoán hay bất động sản vào giai đoạn mùa hè, kết quả không tệ. Chưa hết, đây còn là một năm của tình cảm nồng nàn, đầy lửa đam mê.

Cự giải (từ 22.6 đến 22.7)

Vài tháng đầu năm 2018, đừng vì hưng phấn mà quên mất vai trò chính là đầu tàu của mình. Luôn tuân thủ nguyên tắc để mọi việc vẫn ở đúng vị trí, đừng để tình cảm lấn lướt khiến kết quả không như ý. Nếu phải chịu trách nhiệm việc gì đó, mạnh mẽ nhìn nhận, đừng né tránh. Chính bản lĩnh này sẽ nâng bạn lên một “tầm cao” mới. Từ cuối tháng 7, cơ hội đến với vài thứ đôi lúc vượt quá sự thẩm định, cân nhắc về mặt tài chính và cần sự tư vấn của người hiểu biết hơn để định hướng đúng.

Sư tử (từ 23.7 đến 22.8)

Một năm rực rỡ với cơ hội và thách thức luôn đi chung một nhịp. Nếu biết cách nắm bắt thì đây chính là năm vàng của người thuộc cung Sư tử. Mọi thứ nên có kế hoạch cụ thể, có tiến độ phù hợp để cuối năm chính là lúc nhận thành tựu một cách mĩ mãn. Lưu ý là vào tháng 8 có vài chuyện bực bội, kém vui. Tuy nhiên, sống thiện và hướng thiện, nếu có thời gian, tham gia vào các hoạt động thiện nguyện như một cách tích phước là điều bạn nên lưu tâm.

Xử nữ (từ 23.8 đến 22.9)

2018 sẽ là năm bạn khá tâm huyết với nhiều dự định lớn, vì vậy khó tránh khỏi áp lực. Tận dụng ưu thế hoạt ngôn và khéo léo trong cư xử, tin rằng bạn sẽ vượt qua mọi thứ thật dễ dàng. Đôi lúc sự lùi lại một bước chính là bạn đã biết cách thủ cho những bước tiến dài. Có vẻ như đây cũng là một năm khởi sắc về mặt tài chính - nền tảng cho những đầu tư lâu dài. Cuối tháng 8 - đầu tháng 9 là thời điểm “vàng” của người thuộc cung này.

Thiên bình (từ 23.9 đến 22.10)

Vào thời điểm đầu năm, nhân duyên giao hòa, bạn nhận được nhiều ân sủng. Được tin yêu và tôn trọng - dù có khi bạn không phải là người chức trọng quyền cao gì - chính là thứ giúp bạn cảm thấy tự tin vào bản thân. Lời khuyên dành cho tháng 8 là thay đổi ngoại hình như kiểu tóc, trang phục để làm mới mình hơn. Lên kế hoạch cho một chuyến du lịch “hoành tráng”, cùng gia đình đến một nơi đáng mơ ước là thứ nằm trong tầm tay.

Bọ cạp (23.10 đến 21.11)

Vững tin với sự lựa chọn là kim chỉ nam trong năm này. Đừng để bất kỳ ai hay ngoại cảnh chi phối quyết định của bạn. Một chút bảo thủ, thêm sự quyết đoán sẽ mang đến tính thành bại rất lớn cho những thứ bạn đã hoạch định. Thành công đến nhờ may mắn do những cá tính riêng và khả năng là thứ bạn đạt được trong tầm tay. Cẩn thận nhất là giai đoạn tháng 11 - 12, có vẻ như sự suôn sẻ làm bạn chủ quan, điều này hoàn toàn khắc phục được nếu bạn lưu tâm.

Nhân mã (Từ 22.11 đến 23.12)

Ngay từ những ngày đầu năm, dường như bạn cảm nhận rất rõ sao may mắn đã chạm đến mình. Đừng để lãng phí thời gian nữa, nhanh - gọn - dứt khoát là những thứ bạn phải quyết định để đón nhận khi cơ hội đến. Từ tháng 3 đến đầu tháng 7, có vài cản trở nên cần nhất là phải dự trù những tình huống xấu để xứ lý kịp thời. Từ tháng 11 trở đi, cảm giác “thủng thẳng nhặt hoa rơi” sẽ giúp bạn thoải mái hơn bao giờ hết. Mạnh dạn đổi thay, dám nghĩ - dám làm, tin chắc rằng đây sẽ là một năm đường đi trải nhiều hoa hồng cho Nhân Mã.

