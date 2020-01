Tuổi nào gặp may mắn, phát tài trong năm mới Canh Tý 2020?

Thiên can: là Bính, Đinh, Giáp, Kỷ, Quý, Canh, Tân, Nhâm, Ất, Mậu. Trong số này được phân thành can âm và can dương. Năm can dương bao gồm: Mậu, Canh, Giáp, Bính, Nhâm. Năm can âm bao gồm: Kỷ, Tân, Ất, Đinh, Quý. Địa chi: thuộc tứ trụ với hình, xung, khắc, hại, hợp. Địa chi được ghép vào nhật nguyệt và có ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh con người, cây cỏ, sinh linh tùy theo Thiên can địa chi xung khắc và hòa hợp. Địa chi bao gồm: Thìn, Tỵ, Dậu, Tuất, Ngọ, Sửu, Dần, Mão,Thân, Mùi, Tý, Hợi. Trong số này được chia thành âm và dương. Địa chi thuộc dương bao gồm: Ngọ, Thân, Tý, Tuất, Dần, Thìn. Địa chi thuộc âm bao gồm: Mùi, Sửu, Tỵ, Hợi, Dậu, Mão.