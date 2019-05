TP.HCM chiều nào cũng mưa lớn, vì sao?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, TP.HCM hiện đang xuất hiện mưa giông tại hầu hết các quận, huyện. Theo cảnh báo trên ứng dụng UDI Map của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, cập nhật lúc 14 giờ 30 chiều nay, cơn mưa đã gây ngập tại các tuyến đường: Quốc Hương (P.Thảo Điền, Q.2), đường Mai Thị Lựu (Q.1), đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh),… làm các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường này gặp khó khăn.

Dự báo, trong tuần giữa tháng 5: Rãnh áp thấp vắt qua Nam Trung bộ duy trì trong khoảng 2-3 ngày đầu, sau nâng dần trục lên phía Bắc và suy yếu. Khoảng từ ngày 14.5 vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, hình thành trở lại rãnh áp thấp có trục nằm ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, đồng thời vùng hội tụ gió trên 1500m được hình thành trên khu vực Bắc Bộ trong những ngày này. Trường gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình.

Các tỉnh Nam bộ nằm ở rìa phía nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, với hoạt động của trường gió Tây Nam có cường độ trung bình khống chế khu vực.

Do đó, trong 3 ngày đầu tuần, Nam Bộ có mưa ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 14 đến hết tuần tuần, Nam bộ có mưa trên diện rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên vùng biển phía Nam cũng cần đề phòng có mưa dông nhiều nơi trong thời kỳ đầu, sau có mưa dông rải rác, đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn dông. Gió trên các vùng biển Nam bộ phổ biến cấp 4 đến cấp 5, giật trên cấp 5, biển có lúc động nhẹ.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam phổ biến cấp 4 đến cấp 5, giật trên cấp 5, biển có lúc động nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang - Phú Quốc: Gió tây nam phổ biến cấp 4 đến cấp 5, giật trên cấp 5, biển có lúc động nhẹ.

Dự báo lượng mưa hầu hết ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình hầu hết ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

TP.HCM chiều nào cũng xuất hiện mưa dông

Trao đổi với phóng viên vào chiều 10.5, Thạc sĩ Lê Đình Quyết (Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ) cho biết một số tỉnh Nam bộ đã vào mùa mưa. Riêng TP.HCM cũng đã chính thức bước vào mùa mưa.

Ông Quyết cho biết, theo tình hình nhận định mưa năm nay, các tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng sẽ có lượng mưa ít hơn so với các tỉnh khác, từ 20-30%. Nguyên nhân là do trong những tháng tới, khu vực vẫn là chịu ảnh hưởng của hoạt động El Nino nhẹ. Chính vì vậy, lượng mưa thấp hơn.

“Trong ít nhất vài ngày tới, TP.HCM chiều nào cũng mưa, từ nay đến chủ nhật mưa vừa, mưa to. Còn sáng thời tiết mát mẻ, có lưu ý là mưa có giông sét, gió giật đổ biển quảng cáo, cây xanh. Do đó, người Sài Gòn ra đường cần chú ý quan sát, tránh những con đường có nhiều cây to, các bảng hiệu quảng cáo khi xuất hiện dông sét, gió giật”, ông Quyết lưu ý.