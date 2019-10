Về đồng ăn cá lóc nướng muối

Bạn từ phương xa về thăm quê, vừa tới nhà đã điện thoại í ới gọi đến quán bình dân mái lá ven sông để cùng hàn huyên và thưởng thức món cá lóc nướng muối.

Những con cá lóc cỡ bằng cổ tay người lớn được chủ quán mua từ một chiếc thuyền của ngư dân đánh cá trên sông. Cá đem về nhanh tay rống nước vào thùng để thải bớt chất bẩn trong ruột. Cá lóc còn sống, tươi nguyên, làm sạch vảy, giữ lại bộ lòng. Sả cùng lá chanh được rửa sạch đập dập rồi đem nhồi dọc theo thân cá. Muối hột ngoài là gia vị còn là phương pháp nấu đặc biệt để nén chặt hương vị vào bên trong của món ăn. Sau đó, cá được bọc kín trong lớp vỏ muối. Nếu thích có thể thêm một ít bột mì và lòng trắng trứng sẽ giúp kết dính các hạt muối lại với nhau hơn.

Cần chuẩn bị bếp than trước khi nướng cá. Sử dụng than hoa không khói và dùng lượng than vừa phải để nướng cá. Đảm bảo nhiệt độ của bếp than không quá cao hoặc quá kém nhiệt khiến cá bị cháy khét hay lâu chín. Đặt vỉ nướng lên bếp cho nóng lên sau đó mới cho cá vào nướng. Trở mặt cá để cá chín đều, thơm lừng. Chỉ cần một ít rau thơm vườn nhà là đủ đầy hương vị hồn quê.