Về quê khi hết cách ly xã hội, tìm đến ốc bưu kho sả nước cốt dừa

Tôi bèn hỏi anh hai, chứ mùa này nước mặn, ruộng khô cằn, lúa cháy ngọn, con cá dưới sông nó còn đớp bọt để sống qua ngày mà anh hai kiếm đâu ra mớ ốc bưu để dành cho tôi đến nhiều như vậy.

Anh trả lời trong nụ cười đôn hậu: "Em mình đi lên phố thị đã lâu, em không còn nhớ mấy cây củi quăng dưới ao cho ra nước chát, để chụm cho đượm nồng, thắm thiết, cho sôi trào nồi cơm củi thì nay con ốc bưu nó đã bám đầy rẫy dưới mương".

Hồi có dịp ra Bắc, thấy người ta nấu con ốc bưu với chuối chát trên ngõ Đồng Xuân, rồi còn bún ốc cô Béo ở xứ Thăng Long, tôi lại bồi hồi cái món ốc bưu luộc với sả với lá ổi non. Món này ăn không kể nắng hay mưa, vui hay buồn, có bạn nhậu hay không. Đơn giản là ốc bưu mang về bỏ vô nước cơm cho ra bớt nhớt với bùn rồi đi hái lá me, lá ổi, sả và hấp lên. Món này ăn kèm với nước mắm sả ớt, có cắt vài lá chanh non cho thơm nồng làm người ăn mãi không quên.