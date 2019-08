Vì sao nữ công an chửi bới tại sân bay chỉ bị phạt 200.000 đồng?

Ngày 23.8, trao đổi với PV Thanh Niên, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết Đồn công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (gọi tắt là Đồn công an, thuộc Công an Q.Tân Bình) ra quyết định xử phạt nữ cán bộ công an quận Đống Đa (Hà Nội) chửi mắng thậm tệ nhân viên hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 11.8.

Bà Lê Thị Hiền bị phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng theo Nghị định (NĐ) 167/2013. Đồn công an chuyển hồ sơ sang Cảng vụ Hàng không miền Nam (CV HKMN).

Cảng vụ Hàng không miền Nam được phạt nặng?



Bà Lê Thị Hiền tại trụ sở Công an Q.Đống Đa sáng 23.8 Ảnh: cắt từ clip - Trần Cường Ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc CV HKMN, cho biết chiều 23.8, đơn vị đã làm việc với Cục Hàng không về vụ việc liên quan đến bà Lê Thị Hiền . PV đặt câu hỏi: "Tại sao ngay từ đầu CV HKMN không ra quyết định xử phạt với hành khách này?", ông Mậu trả lời: "Cục Hàng không sẽ xử lý hết. Chúng tôi đã gửi báo cáo rồi, Cục sẽ phát ngôn cho thống nhất".

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết hiện có 2 NĐ của Chính phủ quy định việc xử phạt hành vi gây rối tại cảng hàng không là NĐ 167/2013 và NĐ 162/2018 (Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không). Theo luật sư Thanh, Đồn công an áp dụng NĐ 167/2013 để xử phạt mức 200.000 đồng đối với bà Lê Thị Hiền là chưa chính xác. Bởi vì, hành vi này xảy ra tại cảng hàng không, thuộc lĩnh vực điều chỉnh của luật Hàng không nên cần áp dụng NĐ 162/2018 để xử phạt, tạo tính răn đe.

VIDEO: Nữ cán bộ công an mạt sát người, “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất

Vụ việc của bà Hiền cũng có tính chất gây rối trật tự tại sân bay, CV HKMN hoàn toàn có thể xử phạt theo NĐ 162/2018, mức phạt từ 1 - 3 triệu đồng với hành vi đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không theo khoản 3, điều 26 hoặc mức phạt 7 - 10 triệu đồng với hành vi hành hung nhân viên hàng không theo khoản 5, điều 26.

Luật sư lý giải mức phạt 200 nghìn với nữ đại úy công an “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất

“CV HKMN được quyền ra quyết định xử phạt với hành vi chửi mắng nhân viên hàng không của bà Lê Thị Hiền theo quy định tại điểm h (hoặc điểm a) khoản 4, điều 26 của NĐ 162/2018. Vậy nhưng ngay từ đầu cảng vụ không ra quyết định xử phạt là chưa làm hết trách nhiệm. Còn mức phạt 200.000 đồng mà Đồn công an đưa ra cũng chưa đủ sức răn đe”, luật sư Thanh nêu ý kiến.

Xem xét cấm bay

Theo ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không VN, hành vi vi phạm của bà Hiền có mức độ nghiêm trọng. “Tất cả mọi người khi xem video đăng tải trên mạng xã hội đều bức xúc với những lời lẽ của bà Hiền. Thậm chí đến khi nhân viên sân bay khóc nhưng bà Hiền vẫn tiếp tục chửi bới với những lời lẽ không thể chấp nhận được. Vì vậy phải có áp dụng chế tài xử lý nghiêm khắc”, ông Thắng nói.

Liên quan quyết định xử phạt 200.000 đồng, ông Thắng cho biết do xác định tính chất vụ việc là gây rối trật tự công cộng, nên đã được CV HKMN chuyển giao cho Đồn công an xử lý. Theo quy định, chỉ một cơ quan có thẩm quyền được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do Đồn công an đã ra quyết định xử phạt, nên CV HKMN không thực hiện xử phạt theo NĐ 162/2018. Đồng thời, cảng vụ có thể kiến nghị lên Cục Hàng không các hình thức phạt bổ sung theo NĐ 92/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không, trong đó có hình phạt cấm bay.