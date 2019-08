Vụ nữ nhân viên hàng không bị nữ công an chửi xối xả: 'Chị Hiền đã xin lỗi!'

Khuya 22.8, trên trang cá nhân của mình, D.T.T - người trước đó đã đăng clip vụ chị Hiền chửi mắng thậm tệ nữ nhân viên hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất trước đó, cho biết chị Hiền "đã gọi điện xin lỗi mình".

Chị D.T.T chính là người đăng tải các video clip mà chị Hiền đã mắng chửi cô tiếp viên ngồi ngay quầy mặt đất. Sau khi các clip này đăng tải, chị T cũng nhận được nhiều thông tin xúc phạm.

Chị T. cũng khẳng định không có thế lực nào ép chị T. gỡ bài và clip trên Facebook xuống mà đó là sự lựa chọn của bản thân. Trên status cá nhân chị T. viết rõ: "Chị Hiền đã gọi điện xin lỗi mình vì một lúc nóng giận mà xúc phạm người khác."

Cụ thể, chị T. viết:

"Chào mọi người.

Chắc mọi người thấy mình đã gỡ bài và clip xuống, cảm ơn mọi người đã quan tâm và lo lắng có chuyện gì xảy ra với mình. Thật ra không có thế lực nào ép mình phải làm vậy cả vì đó là sự lựa chọn của mình .



Chị Hiền đã gọi điện xin lỗi mình vì một lúc nóng giận mà xúc phạm người khác. Bản thân gia đình mình có người làm trong ngành nên cũng không muốn làm khó người chạy lại. Hơn nữa trong clip còn có hình ảnh con gái chị, không nên vì lỗi sai của cha mẹ mà làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của bé sau này. Chị đã nhận được bài học thích đáng từ nhiều phía cho sự ngông nghênh, coi thường người khác của bản thân. Vì vậy, mình xin phép tạm dừng mọi việc tại đây.

Mặt khác, mình cũng muốn tránh xa ồn ào, có 2 ngày mà mình đã stress rồi. Khi mình up clip không hề suy nghĩ nhiều, chỉ muốn một lòng bảo vệ những người đồng nghiệp cũ của mình. Thật sự cảm ơn cdm đã thông cảm cho những khó khăn trong công việc của các bạn và hy vọng mọi người sẽ nhìn nhận khách quan hơn về các bạn".

Sau đó, bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và đại diện hãng giải quyết cho đi chuyến bay VN248. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển đến an ninh soi chiếu, hành khách làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng. Vì vậy, đại diện Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn.