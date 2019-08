Nữ cán bộ công an mắng chửi nhân viên hàng không bị phạt... 200.000 đồng

Báo cáo của Cảng vụ hàng không cho biết, hành khách Lê Thị Hiền sau khi gây rối mất trật tự tại Ga trong nước và sau khi đưa về Cảng vụ để xử lý, đã tiếp tục có hành vi gây rối không hợp tác, buộc Cảng vụ phải chuyển giao vụ việc cho Đồn Công an Cảng tiếp nhận xử lý ngày 11.8.

Nữ cán bộ công an mạt sát người, “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất

Phòng giám sát an ninh phối hợp với Đội an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã bàn giao Đồn Công an cảng Tân Sơn Nhất vụ việc hành khách gây rối trật tự, chống đối nhân viên an ninh hàng không tại khu vực công cộng.

Xét đến tính chất vụ việc, Phòng Giám sát an ninh đã quyết định chuyển giao vụ việc cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất để tiếp tục xử lý vụ việc theo thẩm quyền. Hôm nay, 22.8, Đồn Công an đã thông báo Cảng vụ cho biết, ngày 17.8 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với hành khách Lê Thị Hiền theo điểm b, khoản 1, điều 5 Nghị định 167 về hành vi gây mất trật tự ở khu vực Cảng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết vì hành vi của khách có tính chất gây mất trật tự công cộng nên Cảng vụ hàng không miền Nam giao cho công an xử lý theo đúng quy định. Ông Thắng cũng không đề cập đến khả năng xử phạt cấm bay với nữ hành khách này.

Nữ cán bộ công an chửi nhân viên an ninh sân bay