Khách nhờ người Trung Quốc làm chứng minh giả giá 500.000 đồng để đi máy bay

Lúc 8 giờ 30 ngày 25.7, tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh hành khách và hành lý xách tay sảnh C, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không Nội Bài, nhân viên soi chiếu an ninh đã phát hiện nữ hành khách sử dụng chứng minh nhân dân có dấu hiệu bất thường.

Chứng minh mang tên Đỗ Kim Loan (25 tuổi), thường trú ở Thuận An, quận Thốt Nốt, Cần Thơ, đi chuyến bay VJ 178 từ Hà Nội đi TP.HCM.

Ảnh trên chứng minh nhân dân ghi nơi cấp là Công an thành phố Cần Thơ, cấp ngày 25.11.2013, nhưng không có dấu giáp lai.

Lực lượng an ninh đã làm việc và xác minh nữ hành khách đã tự khai nhận tên thật là Châu Thị Hận, sinh ngày 10.10.1989, thường trú tại Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang.

Nữ hành khách này khai vào tháng 6 đã nhờ một phụ nữ không quen biết, quốc tịch Trung Quốc, làm hộ giấy chứng minh nhân dân với giá 500.000 đồng.

Châu Thị Hận chỉ cung cấp ảnh của mình cho người này và đến 23.7 nhận được chứng minh nhân dân mang tên Đỗ Kim Loan, trú tại Thốt Nốt, Cần Thơ. Hận dùng chứng minh thư này lên sân bay Nội Bài mua vé máy bay đi TP.HCM.

Hành khách Lê Thị Ánh Hồng Ảnh T.P

Trước đó, lúc 19 giờ 30 ngày 24.7, cũng tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh hành khách và hành lý xách tay sảnh C, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không Nội Bài, nhân viên soi chiếu an ninh hàng không kiểm tra chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Ánh Hồng phát hiện nhiều bất thường.

Chứng minh của Lê Thị Ánh Hồng, sinh ngày 4.11.1984, thường trú tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, do một nữ hành khách sử dụng đi chuyến bay VJ 117 từ Hà Nội đi TP.HCM.

Theo đó, chứng minh nhân dân này ghi do Công an Thái Nguyên cấp ngày 30.10.2010, có đặc điểm nhận dạng và dấu vân tay không trùng khớp với hành khách sử dụng.

Nữ hành khách khai nhận tên thật là Lê Thị Ánh Hồng, ngày sinh và nơi thường trú đúng theo giấy khai sinh. Tuy nhiên, theo nữ khách này, khoảng giữa năm 2010, do giấy chứng minh nhân dân đã hết hạn nên đã nhờ người ngồi tại quán trà đá trước cổng Công an tỉnh Thái Nguyên làm dịch vụ lấy chứng minh nhân dân nhanh, với giá 500.000 đồng, nhưng không lăn dấu vân tay, không làm thủ tục theo đúng quy định.

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phối hợp với đại diện Hãng hàng không Vietjet lập biên bản từ chối hoàn thành thủ tục an ninh hàng không.