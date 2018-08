Đi máy bay bằng giấy tờ giả bị xử lý thế nào?

Mới đây, một nam hành khách khai nhận tên thật là N.N.Đ.H. bị nhân viên Đội An ninh soi chiếu quốc nội, Sân bay quốc tế Nội Bài, phát hiện dùng chứng minh nhân dân (CMND) giả để đi máy bay. CMND này của hành khách tên H.Z., khi kiểm tra nhân viên an ninh phát hiện ảnh trên CMND không giống với người sử dụng CMND. Ngay lập tức, nhân viên An ninh hàng không yêu cầu anh H. về Đội An ninh cơ động để làm rõ vụ việc.