Vì sao TP.HCM liên tục có nhiều trận mưa to gây ngập, gió giật nguy hiểm?

Từ nửa cuối tháng 5 đến nay, TP.HCM thường có những trận mưa to trong thời gian ngắn, đa số vào buổi chiều, một số ít vào buổi sáng nhưng cũng gây ngập một số khu vực. Điển hình như sau trận mưa to vào chiều 19.5, đường Tô Ngọc Vân ngập nặng. Chiều 21.5, TP.HCM tiếp tục có mưa to gây ngập nhiều tuyến đường như: Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức)...

Đến 25.5, trận mưa to kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ vào buổi sáng gây ngập ở Q.Bình Thạnh, người dân bì bõm lội nước ngập moi rác khơi thông dòng chảy. Trận mưa này cũng khiến một số tuyến đường ở Q.Gò Vấp, Q.12 chìm trong biển nước.

Trận mưa to kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ từng gây ngập ở Q.Bình Thạnh Ảnh: Ngọc Dương

Chiều 1.6, sau trận mưa to như trút, đường Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức) cũng ngập lút cả bánh xe của người đi đường.

TP.HCM lại tiếp tục có mưa vào chiều qua (7.6) và sáng nay (8.6). Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ liên tục cảnh báo những trận mưa to này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ 30 - 40 phút, nhưng người dân cần đề phòng gió giật nguy hiểm.

Quan sát trên radar thời tiết lúc 11 giờ 15 phút, đơn vị này cho biết mây đối lưu vẫn đang tiếp tục phát triển trên khắp khu vực TP.HCM. Do đó, dự báo trong vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa dông khắp khu vực TP.HCM, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Mưa ngập vào nhà dân trên đường Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức) chiều 21.5 Ảnh: Ngọc Dương

Ông Lê Đình Quyết (Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ) cho biết, những trận mưa to gần đây thường kèm gió giật nguy hiểm là vì thời điểm này nền nhiệt, ẩm khá cao, tạo bất ổn định khí quyển lớn.

"Những trận mưa to chỉ diễn ra trong thời gian ngắn là do khí quyển có sự xáo trộn lớn (bất ổn định lớn), hình thành nên dạng mây đối lưu phát triển mạnh. Đặc điểm của mây này kích thước hạt nước lớn, nên khi gây mưa sẽ cho mưa to, kèm dông, sét. Nó phát triển theo từng đợt, vùng mưa di chuyển theo gió nên khi sự biến đổi lớn trong khí quyển làm dòng không khí chuyển động nhanh (gió), đẩy khối mây mưa đi nhanh, đó là lý do mau mưa, mau tạnh", ông Quyết giải thích.

Dự báo thời tiết trưa và chiều nay, khu vực Nam bộ, trong đó có TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng, vùng mưa nhiều tập trung ở các tỉnh Đông Nam bộ và ven biển miền Tây. Tình trạng mưa kéo dài đến chiều tối, sau đó mưa giảm dần và đêm chỉ còn mưa rào và dông ở một vài nơi.