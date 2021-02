Việt kiều Mỹ kể gì về cái Tết Nguyên đán 2021 trong giá rét: Áo dài giữa Times Square

Em Cindy Trần (21 tuổi, sinh viên Đại học Brooklyn) cho biết: “Từ sáng bạn trai em đã đến nhà để cùng dành thời gian ngày Valentine bên nhau. Anh ấy còn mua rất nhiều sushi nữa vì biết đó là món em thích nhất.”

Em Cindy đang ở New Jersey cùng ba mẹ và em trai, vẫn chưa trở về New York từ tháng 3 năm ngoái. Trường Đại học Brooklyn cũng đã đóng cửa từ đó đến giờ nên các em học sinh đều về quê và học trực tuyến , do vậy đôi lứa sinh viên cũng ít được gặp nhau!