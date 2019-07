Việt kiều Mỹ treo thưởng ăn 3 tô phở... 'hầm hố' thành nhà vô địch

Phở 'hầm hố' là gì?

Thực ra cái tên này nguyên thuỷ là tô phở Jumbo mà nghĩa tiếng Anh là "vật to lớn khó coi" bởi kích cỡ... vĩ đại của nó. Tôi thì liên hệ đến sự đồ sộ của bà voi Jumbo trong bộ phim về chú voi "Dumbo" - hãng phim Walt Disney nhiều hơn nhưng cũng ráng "phiên dịch" ra một từ phổ thông hơn là phở "hầm hố" dành cho những ai không biết nhiều tiếng Anh hay chưa bao giờ xem phim hoạt hình này. Nó cũng tương tự như việc người Việt mình gọi phở "Extra-large" (cỡ cực đại) thành "xe lửa" cho dễ phát âm vậy thôi!

Nhưng dù gì thi từ này sẽ đề cập đến kích cỡ to bự chảng của tô phở mà bạn yêu cầu phục vụ và thực sự trông tô phở hầm hố thiệt mà!

Muốn ăn miễn phí ư?

Thực khách chỉ cần đăng ký cuộc thi ăn hết 3 tô phở Jumbo này thôi, phần thưởng sẽ là hoá đơn thanh toán 0 đồng kèm một chiếc áo phông kỷ niệm ghi dòng chữ “Tôi là nhà vô địch ăn phở” (I am the Pho-king Champion). Đó là những chia sẻ của Kevin Pham, quản lý của nhà hàng Ipho by Saigon.

Ăn phở bằng vá, tại sao không

Anh cho biết cuộc chinh phục sẽ kết thúc trong 45 phút mà người ăn không được rời ghế và "xơi" hết 1 tô phở... vĩ đại gồm 6 pound phở, 1.5 pound thịt và 2.5 pound nước dùng (1 pound bằng khoảng 0.45 kg) còn nếu thất bại thì chỉ vui vẻ trả 20 USD.

Rồi anh chỉ vào chiếc áo dành cho nhà vô địch trị giá 20 USD mời tôi chơi thử để được sở hữu chiếc áo đó và sống ảo với bạn bè.

Tôi khi liếc sang bên cạnh, một số nhân viên Việt Nam nhỏ thó giống mình cũng mặc chiếc áo ghi dòng chữ “Xin lỗi, Tôi chỉ là ...người thua cuộc” (I am a Pho-king loser), tôi nghĩ thầm thực khách cũng cần lưu ý với cái dạ dày của mình trước lời thách thức... ngọt ngào này!

Thử thách chinh phục tô phở Jumbo

Được giới thiệu trên nhiều tờ báo của thành phố cùng với nhiều đoạn phim quay cảnh thi thố của các youtuber ở mọi nơi, tôi còn bất ngờ với cách chơi chữ Ipho by Saigon nhại của tên gọi của hãng Iphone cũng như cách thiết kế bảng hiệu vui vui cứ tưởng như hãng này mở quán phở cho khách hàng mua điện thoại của mình.

Ở Việt Nam cách đây khoảng vài năm, ở TP.HCM cũng từng xôn xao với thử thách tương tự tại phở ông Hùng nhưng rồi chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn còn nơi đây thì khách hàng cứ thích thì được chiều.

Bảng hiệu ấn tượng của nhà hàng Ipho by Saigon

Bảng hiệu ấn tượng của nhà hàng Ipho by Saigon

Cảm giác được làm người nổi tiếng sẽ đến khi bạn gọi tô phở Jumbo này

Dù hiểu rằng để trở thành người nổi tiếng không phải là chuyện dễ dàng và là người chiến thắng trong màn thi đấu giành đai “vô địch thiên hạ ăn phở” thì càng vất vả hơn nhưng cảm giác được dõng dạc gọi món thật to: “Cho anh 1 phở Jumbo!” khiến tôi có cảm giác mình đang là “trung tâm của vũ trụ”. Khi được nhân viên khệ nệ bưng ra trao tay mình tô phở là lúc mọi người xin chụp ảnh không khác gì được lên nhận cúp vàng giải vô địch bóng đá trong tiếng trầm trồ thán phục.

Tôi “order” một tô phở hầm hố trong sự... ái ngại của nhân viên phục vụ và sự dò xét của vài thực khách xung quanh với thân hình chẳng mấy... phì nhiêu của mình. Dĩ nhiên tôi đã khôn khéo bỏ nhỏ vào tai của Tuấn - anh chàng nhân viên dễ thương đến từ Hà Nội: “Cho anh xin thêm 4 cái tô nhỏ nữa nhé!”...

Người chiến thắng sẽ phải ăn hết 3 tô phở Jumbo

Thực khách dễ nhầm tưởng rằng hãng Iphone mở quán phở cho khách hàng mua điện thoại của mình

Thực khách Mỹ cũng thích thú với thử thách này Ảnh FB của nhà hàng

Thực khách nữ Mỹ cũng thích thú với thử thách này Ảnh FB của nhà hàng

Tôi là người chiến thắng... Ảnh FB của nhà hàng

Mười phút sau, phở vĩ đại được mang lên và sau khi làm đủ các thủ tục chụp ảnh lưu niệm “làm màu” khoe Facebook, tọc mạch thành phần, so sánh kích cỡ với bàn tay của mình... tôi bắt đầu chiến dịch thử chinh phục 1/3 yêu cầu của cuộc thi bằng... vá cùng với sự ăn... giúp của 4 người thân. Tôi chỉ tham gia thi thử ngoài lề thôi mà!

Cũng mất khoảng 15 phút sau, tô phở Jumbo cũng vơi đi gần hết và cả gia đình chẳng buồn gọi thêm món tráng miệng vì quá no nê.

Ấy vậy mà có cả nhiều thực khách nữ người Mỹ cũng đã thử thách khả năng dạ dày mình trong cuộc thi này, Kevin cho biết. Anh còn cho rằng chính những người tham gia thử thách đã truyền miệng không chỉ giúp cho quán mà cả ẩm thực Việt Nam đã được nhiều người Mỹ biết nhiều hơn.

Nếu bạn có đến thành phố St Paul này thì phải đến Ipho by Saigon để thử thách khả năng ăn phở một lần “vượt lên chính mình”. Còn không thì cứ gọi 1 tô Jumbo rồi chia cho cả nhà ăn giống tôi vậy. Thật quá đã!