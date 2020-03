Việt kiều Mỹ: Trú ẩn suốt trong nhà chống dịch Covid-19, chuyện chưa từng có

Chị Bích Thủy là người thích hát trên cài ứng dụng OY Sing rồi thu âm lại nhiều bài hát gởi chia sẻ với các thành viên khắp nơi trên thế giới nghe, rồi giao lưu mời hát song ca, cho điểm cho tặng phẩm… Rồi có lúc chị ra sân cắt mấy nhành hoa đào để cắm cho đẹp nhà đẹp cửa. Cô Mai Khanh - một Việt kiều , chủ một tiệm nail ở Los Angeles cho biết tiệm của cô đóng cửa 2 tuần và khi nào chính quyền cho phép mới mở lại. "Bây giờ cũng ở nhà với chồng và 4 đứa con, tụi nhỏ chơi đùa, ăn uống tắm rửa, lo cho nó ngủ nghỉ cũng thích vì ít khi nào có thời gian nhiều để vui chơi với các con như vậy. Rảnh cũng ra nắng làm ít việc cho giết vi trùng, cho khỏe đầu óc", cô tâm sự.

Anh Thiên Bảo cũng ở vùng South Bay cho biết: “Không đi làm vài ngày thì thích chứ ở nhà ăn uống nhậu nhẹt hoài cũng chán, nên cũng thường xuyên dọn dẹp sân nhà, cắt cỏ… Làm xong thấy nhà sạch đẹp hơn cũng thấy ý nghĩa".

Cô Mai Nguyễn ở thành phố Gardena - người từ lúc qua Mỹ đến giờ hơn 20 năm đi làm suốt chỉ nghỉ ngày chủ nhật nên bây giờ ở nhà theo cô "thiệt là khó chịu vô cùng". Cô nói cứ ăn ngủ hoài sợ mập nên sáng vẫn phải bỏ ra 30 phút chạy bộ trong sân rồi ăn sáng, tắm, rửa mặt, trang điểm, mặc áo đẹp như đi làm.

Mặc đẹp không phải đi đâu xa mà là ra ngoài nhà xe để may đồ, may hết áo kiểu tới áo ngủ, vừa may đồ vừa xem phim hết bộ này tới bộ khác. Cô mong là sẽ sớm có dịp thay toàn bộ tủ quần áo của mình.