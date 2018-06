Vietnam Airlines: Mở lối yêu thương cho những mảnh đời đặc biệt

Sen Handmade by Deaf (SEN) là một doanh nghiệp non trẻ, được thành lập với mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, những người khiếm thính. Chị Loan - đồng sáng lập SEN chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều người khiếm thính chưa có việc làm ổn định. Vì thế, chúng tôi rất muốn đẩy mạnh quy mô hoạt động của SEN nhằm giúp đỡ nhiều hơn các cá nhân kém may mắn trong xã hội”. SEN chủ động tìm kiếm, hỗ trợ nơi ăn ở, cung cấp nguyên vật liệu và trả một phần chi phí đào tạo nghề làm thú bông cho các bạn.

Hiện SEN có 10 nhân viên, đều là người khiếm thính. Mỗi bạn lại mang theo một câu chuyện đời, một mảnh ký ức, nỗi niềm riêng. Đó là một người mẹ đơn thân 32 tuổi với những tháng ngày vươn lên, đối mặt với dị nghị để bảo vệ và mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho cô con gái nhỏ. Đó là một cô gái từng mải miết đi tìm sự đồng cảm, để rồi cuối cùng chọn ở lại SEN bên cạnh cộng đồng của riêng mình, hiểu mình và vì mình. Đó còn là cặp vợ chồng khiếm thính, đang rất cần công việc để có tiền nuôi gia đình…

Các nhân viên tại Sen Handmade by Deaf tập trung hoàn thiện một đơn hàng Mang theo sứ mệnh đẹp như vậy, nhưng SEN cũng gặp nhiều khó khăn cả về nhân lực và đầu ra sản phẩm. Đa phần người khiếm thính tại đây chưa được đào tạo bài bản, doanh nghiệp phải dày công dạy nghề cho các bạn. Sau đó, nhóm lại phải chủ động đi tìm đầu ra bởi chỉ khi được thị trường đón nhận, những người khiếm thính tại đây mới có thu nhập. Bước đầu, SEN đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ những người xung quanh. Có người ủng hộ vải, cung cấp mẫu mã, mua sản phẩm, đồng thời kết nối nhóm với các nguồn tiêu thụ.

Chắp cánh yêu thương

Nhưng để được “chắp cánh” thực sự cho cả SEN và những số phận đặc biệt, phải kể tới sự tham gia giúp sức của cả các doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam qua chương trình “Hành trình yêu thương - Từ đôi tay đến trái tim” - chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội hướng tới an sinh cộng đồng đã đồng hành cùng SEN và những số phận mà SEN kết nối.

Những chiếc máy bay xinh xắn được tạo ra bởi những người có hoàn cảnh đặc biệt đã đến với các em nhỏ với mong muốn mang lại niềm vui và bài học nhân ái cho các em Hiểu được ý nghĩa, sứ mệnh cao đẹp của SEN, đồng thời mong muốn lan tỏa thông điệp nhân văn, giáo dục các em nhỏ về lòng nhân ái, Vietnam Airlines đã đặt hàng SEN sản xuất máy bay bằng bông tặng cho các hành khách nhí nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi vừa qua. Được nhận một đơn hàng lớn như vậy, với những anh chị đang làm việc tại SEN thực sự là điều tuyệt vời. Điều này không chỉ giúp các bạn có thêm doanh thu, mà còn là sự khích lệ với những người khiếm thính tại đây, khi nhìn thấy thành quả của mình mang lại niềm hạnh phúc và bài học nhân ái cho các em nhỏ.

Sự giúp sức của các tổ chức, doanh nghiệp như Vietnam Airlines đã minh chứng rằng những doanh nghiệp như SEN sẽ không còn đơn độc trong sứ mệnh giúp đỡ cộng đồng. Hành trình hướng tới tương lai bền vững của những người có hoàn cảnh đặc biệt nay được nối dài hơn bởi tinh thần trách nhiệm xã hội: từ những người may mắn hơn tới những người kém may mắn, từ những người thành công hơn tới những người còn khó khăn, từ những doanh nghiệp cùng chia sẻ giá trị nhân văn tới những doanh nghiệp của người khuyết tật và vì người khuyết tật.