Vinamilk tặng sữa, quà tết hơn 800 trẻ em phải đón tết trong nơi cách ly

Mỗi ngày các em sẽ được bổ sung 2 hộp sữa trong suốt thời gian thực hiện cách ly để tăng cường đề kháng, phòng dịch bệnh. Sự hỗ trợ này của Vinamilk cũng đã mang đến thêm niềm vui cho các em nhỏ, năm nay sẽ đón Tết tại nơi cách ly.

Trong đợt bùng phát trở lại của Covid-19 lần này, đáng chú ý khi chỉ chưa đầy 10 ngày, nhiều trường học và bệnh viện đã phải tiến hành các biện pháp cách ly, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus trong cộng đồng. Do vậy, tại nhiều địa phương, các em học sinh, tuổi chỉ mới mầm non, tiểu học nhưng lần đầu tiên đã phải xa ngôi nhà thân yêu để đến trường cách ly tập trung, đặc biệt là ngay giữa thời điểm Tết Nguyên Đán Tân Sửu đang cận kề.

Để giúp tăng cường dinh dưỡng cho các em, Vinamilk đã phối hợp cùng địa phương, nhà trường, bệnh viện nhằm đảm bảo đủ số sản phẩm để mỗi em nhỏ đều được uống 2 hộp sữa 180ml mỗi ngày trong toàn bộ thời gian cách ly theo quy định.

Tại Hà Nội, nếp sinh hoạt của 58 em học sinh tại Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) đã dần ổn định. Trong những ngày qua, các bé được kiểm tra sức khỏe, chăm lo nơi ăn chốn ở, hướng dẫn vận động, vui chơi trong điều kiện giãn cách an toàn. Ngoài bữa ăn đã được nhà trường sắp xếp, mỗi ngày các bé sẽ có thêm 2 hộp sữa để bổ sung dinh dưỡng.

Hiệu trưởng nhà trường, cô Lê Thị Tuyết Lan cho biết Vinamilk đã đồng hành cùng học sinh Thủ đô trong chương trình Sữa học đường 2 năm qua, trong đó có điểm trường Trường Tiểu học Xuân Phương. Nhà trường rất phấn khởi khi biết Vinamilk đã tổ chức để đưa sữa kịp thời đến với các em ngay sau khi giáo viên, phụ huynh và học sinh trường phải cách ly tập trung. Sự hỗ trợ này cũng là món quà động viên tinh thần gửi đến các cha mẹ và thầy cô, mong mọi người luôn tích cực, lạc quan cùng các “chiến sĩ nhí” đón một cái Tết thật “đặc biệt” bên nhau.

Gần 300 thùng sữa cũng đã được Vinamilk chuyển đến tận tay các em học sinh tại các điểm cách ly tập trung ngay tại “tâm dịch” Hải Dương trong ngày 5.2.

Còn tại “tâm dịch” Hải Dương, những ngày qua cả nước đều đồng lòng hướng về người dân, đặc biệt là các em bé nhỏ, đang thực hiện cách ly theo quy định. Những hộp sữa cũng đã được Vinamilk chuyển đến tận tay các em học sinh tại các điểm trường Mầm non và Tiểu học Hiệp An, Tiểu học Lê Ninh, Tiểu học Hiến Thành, trường Mầm non và Tiểu học Bạch Đằng, đảm bảo các em cũng sẽ được uống đầy đủ 2 hộp sữa/ngày để tăng cường thêm dinh dưỡng.