Vợ bầu 8 tháng bị chồng đánh chỉ vì... đôi giày 135.000 đồng

Nguyên nhân được một tài khoản chia sẻ là chị này đã mua đôi giày qua mạng trị giá 135.000 đồng nên bị mẹ chồng phản ứng và sau đó thì chồng hành hung.

Từ câu chuyện này, một lần nữa thói vũ phu của một bộ phận đàn ông đã bị cư dân mạng lên án kịch liệt.

Giấu chồng mua giày vì sợ chồng lăn tăn

Câu chuyện do tài khoản M., em gái của nạn nhân (ở H.Nghĩa Đàn, Nghệ An), đăng lên trang Facebook cá nhân với nội dung: Sau khi cưới chồng và ở với bố mẹ chồng ở xã Đông Hiếu, TX.Thái Hòa (Nghệ An) được ít tháng, chị của M. đặt mua qua mạng một đôi giày búp bê với giá 135.000 đồng. Chưa làm ra tiền vì đang mang thai ở tháng thứ 8, chị N. sợ chồng biết mình mua giày sẽ lăn tăn nên nói dối là em gái cho. Nhưng mẹ chồng không tin, ra thùng rác bới tìm được bao bọc giày và thông tin của người bán giày qua mạng vừa gửi đến.

Cũng theo thông tin do tài khoản M. chia sẻ, sau khi tìm được bằng chứng con dâu mua giày qua mạng, mẹ chồng có góp ý và nói với con trai “nó nói dối gia đình...”. Anh chồng lập tức nổi giận, lấy dao chặt đứt đôi giày rồi lao vào đánh vợ “chảy máu mắt, tay chân bầm tím, đạp vào lưng, giật tóc trong khi mẹ chồng đứng đó nhưng không can ngăn”. Sau đó, chị N. bị chồng “nhốt vào phòng rồi xuống nhà ăn cơm, ăn xong lên đánh tiếp”. Bố chồng sau đó “sợ con trai quá tay” nên gọi taxi đưa chị N. về nhà bố mẹ đẻ.

Kèm theo thông tin chia sẻ là một số bức ảnh chụp chị N. bị bầm tím trên cánh tay, môi sưng vù và một vết rách trên mặt.

Nhiều tài khoản đã bức xúc lên án, ném “gạch đá” vì hành vi vũ phu của anh chồng và cho rằng dù có nóng giận thế nào thì sức khỏe của vợ, nhất là trong giai đoạn mang thai, phải được đặt lên hàng đầu.

“Gia đình chồng đã xin lỗi”

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Lộc, Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu, cho biết sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, công an xã đã vào cuộc xác minh. Sáng 30.7, bà Lộc tiếp tục chỉ đạo cán bộ tư pháp xã và lãnh đạo Hội phụ nữ xã đến kiểm tra, xác minh vụ việc này.

Kết quả xác minh cho thấy việc chị N. bị chồng đánh là có thật và nguyên nhân là do vợ chồng mâu thuẫn bộc phát. Hai vợ chồng mới cưới nhau, chị N. đang mang thai, chồng đi làm thợ xây xa nhà, kinh tế gia đình đang khó khăn nên anh chồng có khuyên vợ tiết kiệm trong chi tiêu. Tuy nhiên, câu chuyện đôi giày do chị N. mua được phát hiện và mẹ chồng có lên tiếng góp ý. “Khi vợ chồng có lời qua tiếng lại, cãi nhau và anh chồng không kiềm chế được nên có tát vợ. Sau đó, cô vợ lấy quần áo đòi về nhà bố mẹ đẻ thì anh chồng giằng lại và trong lúc giằng co, cái móc treo quần áo quệt vào N. khiến N. bị chảy máu”, bà Lộc kể.