Vụ clip người dân đánh CSGT: Ai đánh ai, đâu là sự thật ?

Theo đoạn clip, khi người đàn ông đánh tới tấp vào mặt CSGT , có một người phụ nữ can ngăn nhưng bất thành, CSGT không phản ứng mà tìm cách đỡ những cú đánh. Đoạn clip khác lại quay cảnh 2 phụ nữ, 2 đàn ông cùng to tiếng hướng về phía CSGT. Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi nhưng không ai can thiệp. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh đã triệu tập những người liên quan để làm rõ.