Vụ cô gái bị tai nạn nằm bất động giữa đêm: Taxi Vinasun nói gì?

Theo người đại diện này, đối với nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Tiến (25 tuổi, quê Bến Tre), công ty đã đến gặp và thăm hỏi gia đình kèm theo hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức đám tang. Đại diện Vinasun cũng đến thăm nạn nhân nam bị chấn thương hiện đang nằm tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện 115 vào sáng hôm nay.

Trả lời câu hỏi về tài xế trong vụ tai nạn, người đại diện này cho biết tài xế và phương tiện đã bị tạm giữ và hiện tài xế đang được tại ngoại. Tài xế này cũng đã đi cùng đại diện của hãng đến bệnh viện thăm nạn nhân nam.

“Đến thời điểm hiện tại Vinasun vẫn đang kết hợp với cơ quan công an để điều tra vụ việc, tuy nhiên vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an”, người này cho hay.

Sáng 27.6, khi PV Thanh Niên đến giao lộ Tân Hương - Võ Công Tồn (P.Tân Quy, Q.Tân Phú) tìm hiểu sự việc thì nhiều người tại khu vực này cho biết không hề hay biết về tai nạn vì lúc đó đang rạng sáng, các cửa hàng đều đóng cửa, không ai chứng kiến vụ việc. Đến sáng, người dân mới biết có vụ tai nạn kể trên.

Bà Phan Thị Ngọc Ánh (54 tuổi, kinh doanh quán nước đối diện nơi xảy ra tai nạn) , bà đã xem clip và thấy những người xuất hiện trong clip trích xuất từ camera là những người qua đường. Bà cho biết thêm: “Tôi dậy mở cửa hàng lúc 5 giờ sáng thì đã thấy công an khu vực đến rồi, khoảng 10 giờ công an thành phố xuống chụp hình nạn nhân. 30 phút sau thì cô gái được xe chở về quê an táng”.

Qua trích xuất camera khu vực, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn có liên quan đến một xe taxi và đã truy tìm tài xế liên quan, đưa về làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Mỹ Tiến (25 tuổi, quê Bến Tre). Được biết, chị Tiến hiện đang làm phục vụ tại một nhà hàng ở TP.HCM.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ về vụ tai nạn nói trên.