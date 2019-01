Vụ container 'điên' ở Bến Lức: Nhận ra mẹ nhờ nhìn thấy miếng vải trên tay

[VIDEO] Người dân Bến Lức kể về tai nạn thảm khốc: “Chưa vụ nào khủng khiếp đến vậy”

Ông Phùng Văn On, Phó ban chuyên trách ATGT tỉnh Long An cho biết đã xác định được danh tính người phụ nữ vô danh tử vong tại chỗ trong vụ xe container tông 21 xe máy làm chết 4 người ở Bến Lức. Đó là bà Trần Thủy Phượng (68 tuổi, ấp 2, xã Thạnh Đức, H.Bến Lức).

Theo báo cáo ngày 2.1 của Sở GTVT tỉnh Long An, sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng xác định có 4 người đã chết, trong đó 3 người chết tại chỗ và một người chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Tại thời điểm đó, chỉ 3 người tử vong được xác định danh tính gồm: Mai Huỳnh Đức (20 tuổi, ngụ Thạnh Hóa, Long An); Trần Quốc Cường (22 tuổi, ngụ Tân Hưng, Long An) và Trần Quốc Duy (20 tuổi, ngụ Tây Ninh) qua đời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Cũng theo ông On, phải đến tối muộn ngày 2.1 mới xác định được danh tính nạn nhân vô danh này khi kết hợp với giấy tờ tùy thân của gia đình. Người thân của nạn nhân mang theo giấy tờ khi đến nhận thi thể bà Phượng ở bệnh viện H.Bến Lức. Cơ quan chức năng tỉnh Long An cũng đã cử cán bộ đến nhà dự đám tang bà Phượng và chia buồn cùng với người thân.

Nhận ra xác mẹ nhờ... miếng vải áo trên tay

Chiều tối 3.1, PV Thanh Niên tìm đến nhà bà Trần Thủy Phượng, không khí tang thương đè nặng lên các thành viên gia đình.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, con gái ruột của bà Trần Thủy Phượng cho biết, bà biết đến vụ tai nạn kinh hoàng này qua mạng xã hội và cũng nghĩ vụ này... cũng như những vụ tai nạn khác xảy ra thường xuyên trên QL1. Tuy nhiên, một lúc sau bà bất giác nhớ lại mẹ của bà cũng vừa đi khỏi nhà về hướng cầu Bến Lức.

Linh tính thấy điều chẳng lành, bà quay qua hỏi ba của bà: “Má đâu rồi ba?” vì cảm thấy thời điểm trùng hợp đến lạ. Lập tức bà chạy ra ngã tư Bình Nhựt để xem tình hình.

“Lúc đầu tôi đi lòng vòng bên ngoài kiếm mẹ, thấy nhiều xác đắp chiếu quá. Nhưng mà có một cái xác đắp chiếu lòi ra cánh tay. Tôi liền đi đến coi thấy trên tay lòi ra miếng vải áo màu đỏ của mẹ mình. Tôi la quá trời la đòi giở chiếu lên xe mặt nhưng công an không cho. Rồi tôi mới gọi điện kêu ba tôi chạy lên”, bà Thủy kể lại.

Nhiều xe máy bị biến dạng hoàn toàn sau tai nạn kinh hoàng ở Bến Lức

Bà Thủy kể tiếp: “Hồi lâu, tôi len lén đứng đó mở chiếu nhưng khi tôi mở chiếu ra thì mẹ không còn gì. Phần đầu bị biến dạng, chỉ còn da, khuôn mặt không rõ hình hài. Tôi chỉ nhận ra mẹ nhờ bộ đồ mặt trên người”.

Theo lời bà Thủy, thi thể của mẹ bà nằm một chỗ còn xe máy nằm ở một nơi xa. Phần thân xe biến dạng, hư hại nặng.

Khi cơ quan công an mang thi thể các nạn nhân về Bệnh viện Bến Lức, bà Thủy cũng đi theo nhưng công an chưa thể xác định được danh tính bà Phượng vì không có giấy tờ tuỳ thân trong người. Sau đó ba của bà Thuỷ về nhà, mang giấy tờ vào bệnh viện thì đến tối gia đình bà Thủy mới nhận thi thể của mẹ về an táng.