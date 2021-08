Vụ nhà có 2 người chết ở Q.10, TP.HCM: Công an khám nghiệm tử thi

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 8.8.2021, y tế phường và UBND phường nhận được thông tin từ người dân về chuyện có mùi hôi phát ra từ trong nhà 493A/138 Cách Mạng Tháng Tám. UBND phường, y tế phường cùng cảnh sát khu vực đã xuống và phát hiện trong nhà có 2 người đã qua đời (1 người qua đời được 1 - 2 ngày và 1 người chết đang trong giai đoạn bị phân hủy).

Qua kiểm tra, Phường 13 cho biết hộ này có 3 người sinh sống gồm: bà Nguyễn Thị N. (sinh năm 1929) bị bệnh nằm một chỗ, mất được 1 - 2 ngày; bà Hà Thị H. (sinh năm 1953) bị liệt 2 chân, tinh thần không minh mẫn và bà Hà Thị Xuân H. (sinh năm 1958) - người chăm sóc cho bà N. và bà H. Bà Hà Thị Xuân H. là người chết đang trong giai đoạn bị phân hủy. Do bà Hà Thị H. tinh thần không minh mẫn nên khi có người mất trong nhà cũng không báo cho ai biết sự việc để xử lý.

Đến 9 giờ 30 phút, cảnh sát khu vực đã liên hệ người thân của gia đình đang cư ngụ tại cư xá Đô Thành, Q.3 đến để lo giải quyết hậu sự cho 2 người mất.

UBND phường đã liên hệ cơ sở mai táng Phúc Công Thọ trên địa bàn phường để lo hậu sự cho 2 người đã mất và đã được đại diện gia đình thống nhất chọn cơ sở này lo hậu sự cho người mất.

Tuy nhiên, UBND phường cho hay, cơ sở mai táng Phúc Công Thọ báo lại, khi cơ sở này đến để làm thủ tục quy trình xử lý cho người mất (vì tại thời điểm đó cơ sở mai táng đang phải đi làm tại một số gia đình khác) thì người con của bà Hà Thị H. sống tại Bình Dương liên hệ với một đội thiện nguyện để hỗ trợ lo hậu sự cho hai người đã mất nên chỗ cơ sở Phúc Công Thọ... đi về.

Khử khuẩn toàn bộ khu vực

Phường đã phối hợp với Trạm y tế xuống nhà để giải quyết sự việc, nhưng đến 21 giờ cùng ngày phường mới liên hệ được với người nhà bà Hà Thị H. để trao đổi. Lúc này, người nhà cho biết đội thiện nguyện đến chỉ làm hậu sự được một người vừa mới mất đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, còn người chết đang bị phân hủy thì đội thiện nguyện báo không chuyên về việc việc này nên không làm được và kêu gia đình liên hệ địa phương để giải quyết. Nhưng người nhà cũng không báo cho phường cho đến khi phường chủ động liên hệ.

UBND P.13, Q.10 tiếp tục liên lạc lại gia đình thống nhất cách giải quyết, gia đình đề nghị phường tiếp tục liên hệ cơ sở mai táng Phúc Công Thọ để lo hậu sự cho người còn lại. Cơ sở này đồng ý hỗ trợ lo hậu sự và hỗ trợ kinh phí cho gia đình, gia đình chỉ đóng tiền phí dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước là 8,4 triệu đồng. 22 giờ 30 phút, cơ sở mai táng đã bắt đầu thực hiện các thủ tục xử lý người mất đang phân hủy.

Tuy nhiên, do nhận được chỉ đạo của Công an quận, trường hợp này sẽ do Tổ kỹ thuật hình sự Công an Q.10 xuống làm khám nghiệm tử thi sau đó đưa đi, nên cơ sở mai táng ngưng việc xử lý. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng liên hệ cơ sở mai táng để đưa thi thể đến Bình Hưng Hòa thực hiện việc khám nghiệm tử thi của cả 2 người mất. Qua test nhanh, bà Hà Thị H. có kết quả dương tính với Covid-19 , nên được đi điều trị. Trong đêm, Tổ kỹ thuật hình sự Công an quận 10 đã đưa thi thể bà Hà Thị Xuân H. đến Bình Hưng Hòa, hoàn tất vào lúc 2 giờ 20 phút.