Vựa lá dong lớn nhất Hà Nội vào vụ, người trồng thu tiền triệu mỗi ngày

Làng Tràng Cát (xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) nằm ven bên sông Đáy, nổi tiếng nhiều năm nay với nghề trồng lá dong . Những ngày cận tết, người dân nơi đây bắt đầu nhộn nhịp thu hoạch lá dong phục vụ người dân cả nước gói bánh tết, từ đầu làng tới cuối làng, màu lá dong xanh mướt 2 bên đường.

Bà Đoàn Thị Cậy (60 tuổi), chủ một vườn lá dong tại đây, cho biết làng Tràng Cát có truyền thống trồng lá dong từ lâu đời, từ khi bà còn nhỏ đã phụ mẹ cắt lá dong, lẽo đẽo lên chợ huyện bán lá, đổi gạo. Khi hỏi cụ thể làng lá dong được hình thành từ bao giờ, bà Cậy cũng chỉ biết nói “từ thời các cụ”.

Ảnh Trần Cường Khóm dong năm nay trổ nhiều lá, được mùa, người dân tại làng Tràng Cát (huyện Thanh Oai, Hà Nội) phấn khởi thu hoạch

Khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều hộ dân trong xã đã chuyển đổi đất trồng lá dong sang trồng cam canh, bưởi diễn nên diện tích trồng lá dong bị thu hẹp nhiều.

“Ngày trước, cả làng, cả xã Kim An trồng lá dong, nhưng bây giờ nhiều người chuyển sang canh tác cây ăn quả có múi nên diện tích bị thu hẹp, mỗi nhà chỉ còn vài sào trồng lá dong, có nhà đã không còn trồng”, bà Cậy nói.

Theo bà Cậy, năm nay lá dong được mùa, trổ nhiều lá to, đẹp nên được giá. Giá lá dong năm nay cũng tăng nhẹ so với năm ngoái, những lá to, đẹp, các vựa buôn trong xóm thu mua với giá 80.000 - 100.000 đồng/100 lá; những lá nhỏ, xấu hơn giá từ 50.000 - 60.000/trăm lá; hoặc bán buôn cả vườn thì được khoảng 20 triệu/sào.

Từ mùng 10.12 âm lịch, người dân tại làng Tràng Cát bắt đầu nhộn nhịp thu hoạch lá dong, những nhà neo người sẽ thuê khoảng 2 - 3 nhân công về cắt lá dong, mỗi công khoảng 200.000 đồng/ngày; hoặc có những hộ nhờ người thân tới thu hoạch đổi nhau, xong nhà này lại tới nhà kia cùng thu hoạch, mỗi nhân công có thể thu hoạch từ 5.000 - 7.000 lá mỗi ngày.

Sau khi cắt lá dong là đến công đoạn phân loại: lá to, đẹp sẽ được bó riêng, lá xấu, nhỏ xếp gọn, chờ thương lái tới thu mua.

Ảnh Trần Cường Bà Cậy thu hoạch lá dong, chờ thương lái tới thu mua

Anh Trịnh Văn Vũ (43 tuổi), chủ vựa thu mua lá dong trong làng, cho biết khoảng 2 tháng trước tết, anh bắt đầu đi các vườn lá để hỏi mua, có những nhà neo người, anh Vũ sẽ đặt vấn đề mua theo diện tích trồng. Với mỗi sào, anh Vũ sẽ mua vào khoảng 15 -18 triệu, tùy chất lượng tự anh đánh giá, sau đó sẽ tự thu hoạch và phân loại để đổ đi các chợ đầu mối, hoặc bán lại cho người buôn, ăn giá chênh lệch.

“Mấy hôm nay, ngày nào cũng tất bật với lá dong, vệ sinh qua rồi xếp đống lên, hàng ngày phun nước để giữ lá được xanh tươi. Lạnh, nhưng vui vì lá dong năm nay được mùa”, anh Vũ phấn khởi nói.

Theo ông Đoàn Văn Huỳnh, Chủ tịch UBND xã Kim An (huyện Thanh Oai), ngày xưa dân ở Kim An trồng lá dong rất nhiều, tuy nhiên, các hộ dân học nhau, chuyển đổi sang trồng cam canh nên diện tích bị thu hẹp. Toàn xã hiện còn hơn 500 hộ trồng lá dong, canh tác trên diện tích khoảng 40 ha, tập trung chủ yếu ở làng Tràng Cát. Nhưng Kim An vẫn là vựa lá dong lớn của Hà Nội, đổ đi khắp cả nước, phục vụ người dân gói bánh chưng trong dịp tết Nguyên đán.