Vừa rời tuyến đầu chống dịch Covid-19, công an, bộ đội gặt lúa giúp dân

Bên cạnh việc ra đồng giúp nông dân, Công an H.Phong Điền cũng đã trao 450 suất quà, với tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng, gồm gạo, mì ăn liền cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn , gia đình chính sách tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Số tiền do cán bộ, chiến sĩ công an huyện đóng góp và sự hỗ trợ của mạnh thường quân.