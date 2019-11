VWS tài trợ xây cầu và các hoạt động cộng đồng tại tỉnh Long An

Đây là cầu giao thông nông thôn nối hai xã Mỹ Thạnh và Tân Thành của H.Thủ Thừa. Cầu có chiều dài 24 m, rộng 2,7 m với tổng kinh phí xây dựng hơn 500 triệu đồng. Trong đó, công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) hỗ trợ 120 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Mùi (76 tuổi, ngụ ấp 4) cho biết: "Khi chưa có cây cầu, thầy cô, các cháu học sinh, người dân phải đi vòng gần 5 km. Nay có cây cầu rất thuận tiện đi lại. Năm mới người dân ấp 4 ăn tết sẽ vui hơn. Chúng tôi rất biết ơn các nhà tài trợ, chính quyền địa phương đã xây dựng chiếc cầu Mương Ngang tình nghĩa này".

Cùng ngày, VWS đã tài trợ 500 triệu đồng cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An. Ông Dương Văn Cường, Giám đốc điều hành công ty VWS, cho biết: những năm qua VWS luôn đồng hành cùng Long An thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Công ty đã ủng hộ một số hoạt động cộng đồng như xây nhà tình thương, tặng máy vi tính cho trường học, học bổng cho học sinh nghèo. Đặc biệt, tại huyện Thủ Thừa, VWS thành lập quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương để giúp người dân tăng gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo.