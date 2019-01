Xao xuyến canh hàu xứ Nghệ

Dọc dòng sông có cái tên thật đẹp - sông Mơ, có một làng chuyên nuôi hàu tự nhiên thuộc Tân An, An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tôi thắc mắc đã nuôi sao lại gọi “tự nhiên” thì anh bạn giải thích hàu sống hoàn toàn bằng dưỡng chất từ hải lưu đổ vào cửa sông chứ chẳng ai cho thêm bất cứ thức ăn nào. Nói rồi anh quả quyết hàu ở đây ngon nhất nước. Dĩ nhiên, để chứng thực điều này thì phải nếm mới biết. Vậy là hôm đó, tôi được đãi món hàu nấu canh.