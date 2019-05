Xe hết đát tung hoành Chợ Lớn bị CSGT truy quét: Bỏ luôn vì tiền phạt mắc hơn xe

Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết trên địa bàn đội đảm trách có nhiều chợ nên tình trạng xe "mù" chở hàng cồng kềnh lưu thông trên phố diễn ra thường xuyên. Đây là nguyên nhân gây tai nạn giao thông và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Mỗi ngày, đội CSGT Chợ Lớn đều lập chốt ở nhiều địa điểm khác nhau để xử lý xe "mù", xe cà tàng. Đa số những trường hợp này đều chở hàng cồng kềnh, không có biển số hoặc biển số xe mờ, không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe và cả chứng minh nhân dân.

Do đó, CSGT đã lập biên bản các trường hợp trên và viết biên bản tạm giữ phương tiện.

Thiếu tá Đoàn Hồng Tín, Phó Đội trưởng Đội CSGT Chợ Lớn (PC08, Công an TP.HCM) cho biết tại khu vực Chợ Lớn, người dân sử dụng các loại xe cà tàng để vận chuyển hàng hóa từ các chợ về các nơi hoặc vận chuyển nước đá đi giao cho các đại lý, giao bánh mì…

Trong năm 2018, đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản 144 trường hợp, tạm giữ 144 phương tiện, những phương tiện này đang hoàn thành thủ tục thanh lý đúng quy định vì những phương tiện này đều không có giấy đăng ký xe.

"Khó khăn trong công tác xử lý là những người điều khiển xe là những người làm thuê và bản thân họ cũng biết là đang điều khiển phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông nên họ thường né tránh CSGT. Khi bị CSGT bắt họ tìm đủ mọi lý do để năn nỉ và sẵn sàng chống người thi hành công vụ", Thiếu tá Tín chia sẻ.

Những xe cà tàng khi bị kiểm tra thường không xuất trình được giấy tờ "Xe em mượn của chủ. Em cũng không biết nữa, chủ chạy đó giờ lâu rồi, em mượn để chạy đi làm, chở giày dép này kia đó ạ. Giờ em cũng khó khăn, điện thoại hết tiền không có biết làm sao", anh P. biện lý do. Anh P. khi bị CSGT thổi thì giải thích: "Xe của chủ em, là phương tiện chở hàng, ba thứ mỹ phẩm đồ thôi. Giấy tờ em để ở nhà. Chạy giao hàng xong về chứ cũng không đi đâu. Xe là là của chủ đưa em đi giao hàng, không đưa giấy tờ gì cho em hết".

Theo tìm hiểu, giá trị của mỗi chiếc xe "mù" thường dưới 3 triệu đồng nên nhiều người vẫn "liều mạng" điều khiển những xe này và chở theo hàng cồng kềnh.

Những lỗi vi phạm xe "mù", xe mờ thường hay gặp là không gắn kính chiếu hậu, không đèn, tự sản xuất lắp ráp, thay đổi khung máy, không gắn biển số hoặc gắn biển số không do công an cung cấp. Những người điều khiển xe mù xe mờ thường phóng nhanh, vượt ẩu, gặp CSGT kiểm tra thì sẵn sàng bỏ chạy, không chấp hành lệnh dừng gây mất trật tự an toàn giao thông và dễ gây tai nạn cho những người tham gia giao thông khác.