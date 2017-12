Chuyến xe lửa tình yêu khởi hành từ Dunedin, thành phố lớn thứ hai của New Zealand, vượt qua chặng đường 154 km với khung cảnh thiên nhiên hữu tình trong vòng khoảng 2 giờ để đến thị trấn Middlemarch vào ngày 23.12, theo tờ The Guardian.



Khoảng 300 bạn trẻ độc thân có mặt trên xe lửa 8 toa. Trong khi đó, khoảng 300 thanh niên chưa có ý trung nhân đang đợi sẵn tại thị trấn Middlemarch. Lễ hội khiêu vũ dành riêng cho những người trẻ độc thân ở Middlemarch được gìn giữ từ thập niên 1950 cho đến nay.

Giữa lúc dân số 4,7 triệu người thiếu hụt nam giới nghiêm trọng, lễ hội khiêu vũ này ngày càng thu hút nhiều phụ nữ độc thân. Đây cũng là cơ hội tìm vợ cho những người đàn ông trẻ sống ở vùng nông thôn hẻo lánh.

Nữ nhân viên văn phòng Latasha Logan (30 tuổi) từ thành phố Christchurch diện bộ trang phục hấp dẫn nhất tham gia lễ hội thâu đêm với đủ loại rượu bia, thức ăn cùng những chàng trai độc thân. “Ông bà tôi quen nhau từ lễ hội khiêu vũ. Đây là cách khác biệt để bạn trẻ gặp gỡ và giao lưu, hơn là thông qua internet hay quán bar. Tôi có nhiều lựa chọn trong đêm nay. Nhiều chàng trai e thẹn, tôi thì không, nên có thể chủ động, mạnh dạn mở lời trước”, Logan nói. Cô chia sẻ, đến tuổi này nhưng vẫn chưa gặp được ai phù hợp để kết hôn. Trong khi đó, tài xế xe tải Ethan Hippolite vui mừng cho biết anh đã tìm đã được Juliet của đời mình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có thể gặp gỡ, trò chuyện với người phù hợp tại lễ hội. Thậm chí, do tiêu thụ quá nhiều rượu bia nên một số người trẻ quá đà dẫn đến ẩu đả, té ngã và bị thương. Trong năm nay, một cô gái bị gãy mũi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện vẫn chưa rõ cô bị xô đẩy hay tự ngã do… quá say xỉn.

Kết thúc lễ hội, xe lửa tình yêu trở về Dunedin vào ngày 24.12. Khoảng 50 người lỡ chuyến xe lửa do ngủ quên vì uống nhiều rượu bia hoặc “yêu đương” quá đà. Danh sách người độc thân tham gia chuyến xe lửa tình yêu cũng được rút ngắn do nhiều bạn trẻ trở về với ý trung nhân của mình.

Phúc Duy