Xe ôm công nghệ chở khách vào nhà nghỉ bị cho thôi việc

Trước đó, ngày 14.8, chị M.N (20 tuổi, thuê phòng trọ K144/25 Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) dùng ứng dụng gọi xe công nghệ đặt hành trình từ địa chỉ trên đến 509 Nguyễn Lương Bằng với giá cước là 13.000 đồng cho quãng đường 2km.

Tài xế xe ôm công nghệ tên P.T.C (ngụ Quảng Bình) điều khiển xe máy BS 73E1 - 203.37 nhận cuốc xe nhưng điểm đến lại nhà một nhà nghỉ trên đường Phan Văn Định gần đó khiến chị M.N. hoảng hồn.

Chị N kể, đây là lần đầu chị gặp tài xế xe ôm công nghệ chở vào nhà nghỉ. Lúc đó, chị đã la lên nên tài xế bỏ chạy.

Ngay sau đó, xe ôm công nghệ P.T.C chủ động nhắn tin xin lỗi. Đến trưa cùng ngày, bạn chị N. đăng thông tin sự việc lên mạng xã hội. Thấy hình ảnh, thông tin hành nghề của mình khắp mạng xã hội , tài xế P.T.C. tiếp tục nhắn tin xin lỗi, xin chị N. bỏ qua.

Đồng thời, tài xế C. đăng lời nhận lỗi và kể khi nhận cuốc xe xong, anh và chị M.N. có đi cà phê một lúc. Trên đường chở chị này về, anh C. hiểu lầm rằng chị N. có tình ý nên mới có "suy nghĩ không đúng mực". "Mình cũng xin toàn thể mạng xã hội đừng làm khó mình nữa, lỗi do mình”, anh C. viết.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện hãng cho hay nhận phản ánh, hãng đã lấy ý kiến các bên liên quan, xác định sự việc có thật, tài xế P.T.C. cũng đã thừa nhận hành vi, nhận lỗi. Do đó, hãng đã thay mặt tài xế xin lỗi hành khách đặt chuyến, đồng thời ra quyết định ngừng hợp tác vĩnh viễn với tài xế trên.