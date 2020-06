Xôn xao video anh 'chồng quốc dân’ bạo hành khiến bạn gái và con nhỏ bị thương

Gần đây, cư dân mạng đang chia sẻ mạnh đoạn video được gọi là người “chồng quốc dân” có hành vi bạo lực khiến người phụ nữ đang bế con nhỏ ngã ngửa, bị thương, con gái nhỏ thì ngất lịm.

Cụ thể, theo nội dung clip được đăng tải, anh N.A.V có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với chị T.C (cả hai cùng ở Hà Nội) và có một bé gái khoảng 5 tháng tuổi.

Tuy nhiên, do khác biệt quan điểm sống, giữa anh V. và chị C. thường xảy ra mâu thuẫn, nên chị C. quyết định chia tay với anh V. và nuôi con một mình.

Ngày 20.6, anh V. đến gặp chị C. yêu cầu cho gặp con gái , nhưng chị C. không muốn cho gặp thì anh V. chửi bới chị C.

Thấy bố mẹ to tiếng, bé gái òa khóc nên chị C. yêu cầu anh V. ngừng chửi bới và bế con tránh đi. Bất thình lình, anh V. túm tóc phía sau chị C., giật ngược lại khiến 2 mẹ con ngã xuống đất, bé gái văng vào cửa sắt ngất lịm đi. Sau đó, cả 2 mẹ con được người thân đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) kiểm tra.

Đoạn video ghi lại hình ảnh này kèm trạng thái “anh chị em cho hỏi anh chồng quốc dân này ở đâu được không ạ” khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, chia sẻ mạnh kèm những bình luận lên án.

Liên quan đến sự việc này, chiều 27.6, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra tại P.Hạ Đình (Q.Thanh Xuân) và cơ quan này đang vào cuộc để xác minh, làm rõ.