Phẫu thuật cứu sống bé gái một lá phổi có khối u hiếm gặp

Ngày 25.6.2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm Dương Đại Trí (tức Trí “nhảm”, 31 tuổi) nghi can cầm đầu “băng nhóm áo cam” xông vào quán ốc ở quận Bình Tân đập phá, đâm chém người.

Ngày 24.6.2020, 2 đại biểu thuộc Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Phú Yên là ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, và bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Phú Yên, đã đến xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thắp hương chia buồn, thăm hỏi, động viên cha mẹ bé gái 13 tuổi bị sát hại.

Trong lúc đột nhập trộm cắp giữa đêm khuya bị chủ nhà phát hiện, Huỳnh Thanh Ngọc đã tấn công và cướp giật tài sản của nạn nhân tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an truy bắt lúc đang phê ma túy.

Do vào thời điểm gây án hai anh em song sinh Vĩ – Đại chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt tổng mức án 18 năm tù giam cho mỗi bị cáo về 4 tội danh: giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an xuất sắc triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet quy mô rất lớn, lên đến gần 110 tỉ đồng.