Xúc động cuộc gặp đầu tiên của sản phụ ung thư và con trai sau 23 ngày sinh mổ

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, mắc ung thư giai đoạn cuối, các bác sĩ Bệnh viện K T.Ư cùng bác sĩ chuyên khoa sản tư vấn sức khỏe ung bướu và thai kỳ để bệnh nhân và gia đình cân nhắc, lựa chọn giúp quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn, nhưng sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê Hà Nam) quyết giữ lại thai nhi với hy vọng của người mẹ lúc này chỉ là cố gắng đủ lâu để con có thể chào đời. Trước diễn biến phức tạp của bệnh, bệnh nhân khó có thể giữ thêm được con trong bụng khi thai nhi đang ở tuần thứ 31, chiều 22.5, gần 20 bác sĩ Bệnh viện K T.Ư và Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã quyết định mổ bắt con cho người mẹ. Hai kíp y, bác sĩ gồm mổ đẻ và sơ sinh từ Bệnh viện Phụ sản T.Ư cùng sang Bệnh viện K T.Ư thực hiện ca mổ cho bệnh nhân. PGS - TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, người trực tiếp thực hiện ca mổ sinh hi hữu này, chia sẻ: “Nhìn sản phụ phải ngồi nghiêng, cúi người để thở, dường như sự sống rất mong manh, có thể đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn gắng gượng sức lực ít ỏi cuối cùng để đón con chào đời. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy khiến ê kíp phẫu thuật ngày hôm nay không ai giấu được sự thương cảm, xót xa đến nghẹn ngào!". Sau ca mổ, bác sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, xúc động nói: "Đây là ca đặc biệt vì người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối, thai non tháng, mẹ ốm như vậy nuôi dưỡng thai cũng khó. Nhưng ca mổ diễn biến tốt. Bé trai sinh non 1,6 kg, chào đời khóc tốt. Hy vọng bé vượt qua được".