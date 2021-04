Xúc động hình ảnh công an cõng người già đi làm căn cước công dân

Sáng 7.4, tại điểm làm căn cước công dân ở P.Tây Lộc (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), trung úy Trần Văn Cói (cán bộ Công an P.Tây Lộc) khi nhìn thấy một cụ già được người nhà đưa đến làm căn cước công dân nhưng không thể tự đi, anh liền ra tận xe để cõng cụ vào bàn làm căn cước công dân. Làm xong, trung úy Cói lại cõng cụ ra lại xe để về.

Công an xã Thủy Phù (TX. Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) đưa một cụ già không đi được đến nơi làm căn cước công dân

Trung úy Trần Văn Cói nói: "Mấy hôm nay các trường hợp già yếu, bệnh tật bên Ban chỉ huy Công an phường đều có chỉ đạo anh em quan tâm giúp đỡ nên mấy cụ già đi không được, anh em cán bộ, chiến sĩ đều giúp đỡ".

Hướng dẫn người dân thủ tục làm căn cước công dân tại P.Trường An, TP.Huế

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành làm căn cước công dân cho người dân, nhiều tổ công an đã làm ngày, làm đêm, tăng ca, tăng thời lượng làm việc. Không ít trường hợp cán bộ chiến sĩ đang ốm đau nhưng vẫn cố gắng đi làm để hoàn thành nhiệm vụ.

Một cụ già được công an đỡ xuống cầu thang sau khi làm căn cước công dân

Nữ cán bộ công an bị tai nạn đau chân nhưng vẫn đi làm để giúp đồng nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp căn cước công dân

Theo Công an TP.Huế, đến thời điểm này, Công an TP.Huế có một tổ chạm mốc 700 hồ sơ/ngày; hai tổ chạm mốc 600 hồ sơ/ngày. Hiện công an thành phố đang phấn đấu hoàn thành thu nhận 280.000 hồ sơ phục vụ cấp căn cước công dân trước ngày 31.5.2021.

Ghi nhận cố gắng của cán bộ chiến sĩ, sáng 7.4, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Công an TP. Huế đã trực tiếp đến các tổ công tác làm việc để trao thưởng. Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an TP.Huế tặng thưởng các tổ làm việc vượt tiến độ ẢNH: CÔNG QUANG

Chụp hình làm căn cước công dân cho người dân ẢNH: BÙI NGỌC LONG