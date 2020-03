Xúc động nhật ký nam điều dưỡng tuyến đầu chống dịch: Nếu lỡ mình bị nhiễm Covid-19

Hai năm nay, anh vừa làm việc tại khoa nhưng đồng thời cũng thu xếp thời gian để theo kịp chương trình học theo chuẩn quốc tế rất khắt khe.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, Bảo cũng vừa kết thúc học kỳ từ Thái Lan trở về. Với chuyên môn vững cùng với khả năng ngoại ngữ tốt, anh đã được chọn vào hàng ngũ trực tiếp chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế.

Chia sẻ về lý do viết nhật ký của mình, Bảo thật lòng: “Lúc nhận nhiệm vụ vào khu cách ly làm việc, bản thân chỉ kịp trấn an, động viên vợ con đôi lời rồi lên đường. Mình viết nhật ký để nếu lỡ mình bị nhiễm Covid-19 và không thể vượt qua căn bệnh này, mình xin lỗi vì mình đã làm việc hết tâm, hết sức. Mình đã làm bằng cả trái tim và nhiệt huyết, đồng thời cố gắng phòng để tránh lây cho bản thân… Đây cũng là lời xin lỗi vợ, xin lỗi con và mong vợ và con hãy tiếp bước những gì ba chưa hoàn thành”.

Trong trang Nhật ký Covid-19, ngày 24.3, Bảo viết: “Nhìn những bệnh nhân ra viện mà lòng tôi vui mừng không tả. Cái cảm giác lạ lắm! Bệnh nhân lành bệnh mà như chính người thân ruột thịt mình lành bệnh…"

Cũng trong trang nhật ký, Bảo cho biết anh đã tìm lại được niềm tin chiến thắng dịch bệnh nhờ sự động viên của lãnh đạo bệnh viện, sự sẻ chia, đoàn kết của đồng nghiệp cùng các khoa phòng liên quan “đã tạo thành một khối đoàn kết một lòng, vững tin chống dịch”.

“Sự gần gũi quan tâm của các bác (Ban giám đốc - PV), như một động lực, như một ngọn lửa bùng cháy trong tim của tất cả chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy tự hào khi là thành viên của đội chống dịch Covid-19. Anh chị em ai cũng động viên nhau, để hoàn thành nhiệm vụ được giao…”, Bảo viết.

Trước những dòng nhật ký tâm sự của chồng, chị Phan Thị Hiếu, vợ anh cũng đã viết trên dòng thời gian của anh, động viên: “Gia đình hiểu những trăn trở của anh cũng như đồng nghiệp ở tuyến đầu chống dịch. Anh yên tâm với niềm đam mê công việc của mình nhé. Góp chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Nhà luôn là chỗ dựa vững chắc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19. Đặng Quốc Bảo đứng ngoài cùng bìa phải Ảnh: B.V

Nhật ký Covid-19 của nam điều dưỡng Đặng Quốc Bảo đã gây xúc động trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch. Tài khoản Hồng Lê bày tỏ: "Đọc mà xúc động quá, cố lên các bác sĩ, cầu chúc các bác sĩ mạnh khỏe bình an và hạnh phúc". "Cầu mong anh bình an đến cuối chặng đường chống dịch", Kim Cúc Võ bình luận. Tài khoản Hoàn Trần cũng đồng cảm: "Cầu mong đồng nghiệp của mình bình an nơi đầu sóng ngọn gió".

Nhiều người còn trân trọng gọi anh Bảo là "người anh hùng áo trắng" với "tình yêu thương thầm lặng nơi tuyến đầu". "Rất biết ơn sự hy sinh của anh. Cố lên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng anh và đồng đội. Chúng ta sẽ chiến thắng Covid-19. Tất cả sẽ bình an!", một Facebooker xúc động.