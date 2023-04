Đối tác nhà hàng xuất sắc Gojek đã chinh phục khách hàng như thế nào?

Trà sữa Miutea - Thương hiệu thuần Việt với chất riêng khác biệt

Thành lập từ năm 2018, thương hiệu Trà sữa Miutea được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi thức uống đa dạng và giá thành hợp lý. Anh Nguyễn Đình Khoa, chủ thương hiệu, chia sẻ: "Từ lâu tôi luôn ấp ủ phát triển thương hiệu trà sữa "made in Vietnam". Chúng tôi nỗ lực để tạo ra sự khác biệt từ nguyên liệu, cách pha chế tới dịch vụ. Công thức pha chế do chúng tôi tự tìm tòi, sáng tạo với trà được lấy từ vùng Bảo Lộc (Lâm Đồng), nguyên liệu được sản xuất tại Việt Nam theo yêu cầu riêng, tạo nên vị khác biệt so với các loại trà sữa ngoại".

Trước khi thành lập chuỗi trà sữa Miutea, anh Khoa từng trải qua nhiều lần kinh doanh thất bại cùng số tiền đầu tư lên đến hàng tỉ đồng ở tuổi 24. Nhất quyết không từ bỏ, và với niềm đam mê, anh học thêm kiến thức về pha chế, marketing, quản lý để tiếp tục con đường khởi nghiệp. "Quả ngọt" đến khi chỉ trong 6 tháng, chuỗi trà sữa Miutea nhanh chóng mở rộng đến 60 chi nhánh, và đến nay sở hữu khoảng 150 cửa hàng trên khắp cả nước.

Anh Khoa cho biết, trong khi các thương hiệu trà sữa ngoại phải nhập khẩu nguyên liệu dẫn đến giá thành cao thì thức uống của Miutea được làm từ nguyên liệu sản xuất trong nước, có chi phí đầu vào thấp hơn mà chất lượng không hề thua kém. "Đối tượng khách hàng của Miutea là sinh viên, những người mới đi làm. Do vậy, chúng tôi hướng tới việc mang đến các thức uống ngon miệng với giá mềm. Chúng tôi luôn thay đổi, tạo ra những loại thức uống mới, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn để đổi món liên tục".

Hợp tác với Gojek đã giúp Trà sữa Miutea có "bước nhảy vọt" về doanh thu

Nói về thành công của Miutea, theo anh Khoa, "chìa khóa" để thương hiệu chinh phục trái tim khách hàng chính là chất lượng dịch vụ. Anh Khoa cho biết, nhân viên tại cửa hàng cần bắt buộc tham gia khóa đào tạo mười bốn ngày, chủ nhượng quyền năm đến bảy ngày. Thương hiệu trà sữa này cũng có tổng đài chăm sóc khách hàng và đội ngũ kiểm soát nội bộ.

Cũng nhờ nắm bắt thị hiếu khách hàng, anh Khoa nhận ra "điểm chạm" tốt nhất với họ chính là thông qua các ứng dụng đặt món trực tuyến, như GoFood của Gojek. Anh chia sẻ, doanh thu của Miutea tăng từ 50 đến 100% kể từ khi kinh doanh trên nền tảng trực tuyến này, với số lượng hơn 1.000 đơn mỗi ngày. "Tôi đã tìm hiểu nhiều app và nhận thấy Gojek chăm sóc đối tác rất tốt. Đội ngũ nhân viên của hãng hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình trong mọi vấn đề. Phía Gojek cũng hỗ trợ các chương trình khuyến mãi giúp thu hút nhiều khách hàng hơn. Hiện tại, Gojek là đối tác lớn nhất và thân thiết nhất của Miutea", anh Khoa nói thêm.

Khi được Gojek trao tặng giải thưởng đối tác nhà hàng xuất sắc 2022, anh Khoa cảm thấy tự hào bởi thương hiệu thức uống thuần Việt của anh bắt đầu được công nhận nhiều hơn. Giải thưởng cũng tạo cho anh niềm tin rằng Miutea đang đi đúng hướng, và các sản phẩm của Miutea được thị trường đón nhận.

Laha Café - Chinh phục khách hàng từ sức mạnh nội tại của sản phẩm

Cùng với Trà sữa Miutea, Laha Café cũng được chọn là một trong các đối tác nhà hàng xuất sắc của Gojek trong năm qua. "Tôi rất vui và tự hào khi được Gojek lựa chọn từ hàng chục nghìn đối tác nhà hàng để vinh danh ở giải thưởng Đối tác Gojek xuất sắc 2022. Đây là niềm tự hào và là dấu ấn của thương hiệu", chị Nguyễn Ngọc Ngân - đại diện của chuỗi Laha Café Việt Nam chia sẻ. Có mặt trên nền tảng GoFood của Gojek từ năm 2018 với 6 cửa hàng, đến nay Laha đã phát triển thành 16 cửa hàng trên ứng dụng này, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận món cà phê Việt Nam đặc trưng.

Laha Café là một công ty thuần Việt chuyên cung cấp cà phê hạt và cà phê rang xay cho các chuỗi xe nhượng quyền, cùng chuỗi 12 cửa hàng bán cà phê mang đi. Laha là chữ viết tắt của Lâm Hà, vùng đất trồng cà phê nổi tiếng ở tỉnh Lâm Đồng. Sau 10 năm phát triển, Laha đã có hơn 153 điểm bán, cùng hơn 40 đối tác nông dân. Trước câu hỏi về lý do các sản phẩm của Laha được nhiều khách hàng yêu thích, chị Ngọc Ngân chia sẻ: "Điều mà khách hàng yêu thích và gắn bó với Laha trong suốt 10 năm qua chính là chất lượng sản phẩm. Chúng tôi coi trọng quy trình tạo ra hạt cà phê, từ khâu thu hoạch trái chín, sơ chế mật ong, rang phơi, xay tại xưởng, đến khâu vận chuyển. Laha có bộ phận quản lý chất lượng để kiểm soát quy trình pha chế hằng ngày. Từng ly cà phê bán ra tại cửa hàng đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng". Theo Laha, chất lượng có ổn định thì mới giữ chân được khách hàng. Cà phê ngon là cà phê có quy trình sản xuất phải liền mạch, tất cả những khâu rang xay được kiểm soát chặt chẽ, những người thợ pha chế có hiểu biết về hạt cà phê.

Cùng với Gojek, Laha đã góp phần phổ biến cà phê Việt Nam đến nhiều khách hàng hơn

Về tình hình kinh doanh, chị Ngọc Ngân chia sẻ sau đợt dịch thị trường có một số biến động, nhưng trong năm 2022, doanh thu của Laha Café trên ứng dụng Gojek tăng 40%, trong đó tăng vượt trội về lượng khách hàng mới. "Gojek là một trong những đơn vị dành nhiều ưu đãi lớn cho các đối tác, và có nhiều chương trình giúp các đối tác tiếp cận với người dùng mới", đại diện Laha Café cho biết.

Giải thưởng Đối tác Gojek Xuất sắc là sự kiện thường niên của Gojek nhằm chọn ra những đối tác xuất sắc đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Với việc vinh danh các đối tác Gojek đã và đang phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất, Gojek muốn truyền đi thông điệp rằng các đối tác của Gojek, với tất cả sự tử tế, có thể trở thành người đồng hành đáng tin cậy, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề hàng ngày. Đồng thời, Gojek không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều chương trình và sáng kiến mới để hỗ trợ các thành viên trong hệ sinh thái, từ đó phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu hàng ngày của người dân, nâng cao sinh kế cho các đối tác.

Các cửa hàng cá nhân kinh doanh ẩm thực có thể đăng ký kinh doanh trên nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến GoFood của Gojek hoàn toàn không mất phí. Thông tin chi tiết hướng dẫn cách đăng ký tham khảo tại đây.