Dời tàu du lịch khỏi cảng sông Hàn để phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế

Ngày 20.5, Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết, UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất thay đổi một số hoạt động về kinh doanh vận tải khách đường thủy nội địa trong thời gian cảng sông Hàn tạm dừng hoạt động để làm bãi bắn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024.



Cụ thể, Sở GTVT TP.Đà Nẵng đề xuất đưa bến thủy nội địa phía tây cầu Nguyễn Văn Trỗi của Tổng công ty Sông Thu vào hoạt động. UBND TP.Đà Nẵng giao Sở GTVT và UBND Q.Hải Châu hướng dẫn Tổng công ty Sông Thu hoàn thiện hồ sơ công bố hoạt động bến thủy nội địa để quận xem xét, công bố đủ điều kiện hoạt động bến.

Cảng sông Hàn tạm dừng hoạt động tàu du lịch để phục vụ lễ hội pháo hoa NGUYỄN TÚ

UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Tổng công ty Sông Thu bổ sung, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, di dời cầu phao, tàu thuyền neo đậu tại cầu tàu hiện tại, dọn dẹp mặt bằng và khơi thông luồng để tàu thuyền ra vào bến đảm bảo an toàn.

Mặt bằng bến cảng sông Hàn được bàn giao để phục vụ DIFF 2024 từ ngày 22.5 đến 22.7.

Bến thủy nội địa của Tổng công ty Sông Thu hoạt động tại khu vực Trung tâm quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung (phía tây cầu Nguyễn Văn Trỗi) để neo đậu tàu thuyền du lịch, tổ chức đón, trả khách trên sông Hàn.

Du thuyền, tàu du lịch di dời đến bến mới trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa NGUYÊN TÚ

Đây là bến tạm để phục vụ các hoạt động tàu du lịch trên sông Hàn trong thời gian diễn ra DIFF 2024. Dự kiến đến hết ngày 25.7, các tàu du lịch trở về cảng sông Hàn để đón, trả khách như cũ.

Trong thời gian này, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an TP.Đà Nẵng kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển khách; tăng cường tuần tra, bố trí cán bộ, chiến sĩ theo tàu du lịch để hỗ trợ an ninh trật tự, an toàn giao thông.



Lực lượng PCCC đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại bến Trung tâm quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung.

Như Thanh Niên đã thông tin, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 do Sun Group và UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 với 8 đội tranh tài.