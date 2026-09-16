Đổi tên nhiều ngành đại học từ kỳ tuyển sinh năm 2027

Danh mục ngành đào tạo trình độ đại học (ĐH) mới được Bộ GD-ĐT ban hành sẽ áp dụng từ kỳ tuyển sinh năm 2027 ảnh: nhật thịnh





Danh mục ngành đào tạo ĐH mới áp dụng từ kỳ tuyển sinh năm 2027

Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 74/2026 quy định danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 6.6.2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH.

Thông tư quy định danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH; phân loại, sắp xếp chương trình đào tạo và ngành đào tạo theo danh mục ngành; cập nhật danh mục ngành. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục ĐH; các cơ sở giáo dục khác được phép hoạt động giáo dục ĐH, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12.10 năm nay và áp dụng đối với các kỳ tuyển sinh từ ngày 1.1.2027.

Theo đó, danh mục ngành gồm các lĩnh vực:

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Nghệ thuật

Nhân văn

Khoa học xã hội và hành vi

Báo chí và thông tin

Kinh doanh và quản lý

Pháp luật

Khoa học sự sống

Khoa học tự nhiên

Toán và thống kê

Máy tính và công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật

Kỹ thuật

Sản xuất và chế biến

Kiến trúc và xây dựng

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sức khỏe

Dịch vụ xã hội

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

Dịch vụ vận tải

Môi trường và bảo vệ môi trường

An ninh, quốc phòng

Trong từng lĩnh vực có nhiều nhóm ngành, trong từng nhóm ngành có nhiều ngành khác nhau.

Bộ GD-ĐT thống kê các ngành đã được sắp xếp lại trong danh mục ngành của thông tư mới nguồn: bộ gd-đt

Sắp xếp, đổi tên nhiều ngành trong thông tư mới

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT thống kê các ngành đã được sắp xếp lại trong danh mục ngành của thông tư mới, trong đó nhiều ngành được đổi tên theo nhiều cách khác nhau.

Chẳng hạn, với nhóm ngành đào tạo giáo viên, một loạt tên ngành sư phạm dạy tiếng nước ngoài (như sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Nga, sư phạm tiếng Pháp, sư phạm tiếng Trung Quốc, sư phạm tiếng Đức, sư phạm tiếng Nhật, sư phạm tiếng Hàn Quốc) được đổi thành tên chung là sư phạm tiếng nước ngoài.

Trong nhóm ngành kinh doanh, một số ngành được đổi tên thành quản trị kinh doanh gồm: quản trị thương hiệu, quản trị doanh nghiệp và công nghệ, quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Hai ngành được đổi tên thành marketing gồm: digital marketing, marketing và truyền thông. Trong khi đó, 4 ngành khác được đổi tên thành kinh doanh thương mại gồm: kinh doanh thời trang và dệt may, kinh doanh xuất bản phẩm, kinh doanh nông nghiệp, kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn.

Ở nhóm ngành máy tính, 3 ngành được đổi tên thành khoa học máy tính trong thông tư mới gồm: khoa học và kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính và thông tin, khoa học và kỹ thuật máy tính. Bên cạnh đó, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được đổi thành trí tuệ nhân tạo, quản lý hệ thống thông tin thành hệ thống thông tin, kỹ thuật phần mềm ô tô thành kỹ thuật phần mềm...

Xem chi tiết Thông tư 74/2026, danh mục các ngành đào tạo trình độ của giáo dục ĐH và thống kê các ngành đã được sắp xếp lại trong danh mục ngành theo thông tư mới TẠI ĐÂY.