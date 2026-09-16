Đổi tên nhiều ngành đại học từ kỳ tuyển sinh năm 2027

Danh mục ngành đào tạo ĐH mới áp dụng từ kỳ tuyển sinh năm 2027
Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 74/2026 quy định danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 6.6.2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH.
Thông tư quy định danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH; phân loại, sắp xếp chương trình đào tạo và ngành đào tạo theo danh mục ngành; cập nhật danh mục ngành. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục ĐH; các cơ sở giáo dục khác được phép hoạt động giáo dục ĐH, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12.10 năm nay và áp dụng đối với các kỳ tuyển sinh từ ngày 1.1.2027.
Theo đó, danh mục ngành gồm các lĩnh vực:
- Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
- Nghệ thuật
- Nhân văn
- Khoa học xã hội và hành vi
- Báo chí và thông tin
- Kinh doanh và quản lý
- Pháp luật
- Khoa học sự sống
- Khoa học tự nhiên
- Toán và thống kê
- Máy tính và công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật
- Kỹ thuật
- Sản xuất và chế biến
- Kiến trúc và xây dựng
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản
- Sức khỏe
- Dịch vụ xã hội
- Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
- Dịch vụ vận tải
- Môi trường và bảo vệ môi trường
- An ninh, quốc phòng
Trong từng lĩnh vực có nhiều nhóm ngành, trong từng nhóm ngành có nhiều ngành khác nhau.
Sắp xếp, đổi tên nhiều ngành trong thông tư mới
Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT thống kê các ngành đã được sắp xếp lại trong danh mục ngành của thông tư mới, trong đó nhiều ngành được đổi tên theo nhiều cách khác nhau.
Chẳng hạn, với nhóm ngành đào tạo giáo viên, một loạt tên ngành sư phạm dạy tiếng nước ngoài (như sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Nga, sư phạm tiếng Pháp, sư phạm tiếng Trung Quốc, sư phạm tiếng Đức, sư phạm tiếng Nhật, sư phạm tiếng Hàn Quốc) được đổi thành tên chung là sư phạm tiếng nước ngoài.
Trong nhóm ngành kinh doanh, một số ngành được đổi tên thành quản trị kinh doanh gồm: quản trị thương hiệu, quản trị doanh nghiệp và công nghệ, quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Hai ngành được đổi tên thành marketing gồm: digital marketing, marketing và truyền thông. Trong khi đó, 4 ngành khác được đổi tên thành kinh doanh thương mại gồm: kinh doanh thời trang và dệt may, kinh doanh xuất bản phẩm, kinh doanh nông nghiệp, kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn.
Ở nhóm ngành máy tính, 3 ngành được đổi tên thành khoa học máy tính trong thông tư mới gồm: khoa học và kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính và thông tin, khoa học và kỹ thuật máy tính. Bên cạnh đó, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được đổi thành trí tuệ nhân tạo, quản lý hệ thống thông tin thành hệ thống thông tin, kỹ thuật phần mềm ô tô thành kỹ thuật phần mềm...
Xem chi tiết Thông tư 74/2026, danh mục các ngành đào tạo trình độ của giáo dục ĐH và thống kê các ngành đã được sắp xếp lại trong danh mục ngành theo thông tư mới TẠI ĐÂY.
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