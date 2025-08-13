Đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng, hoàn thành trước 2.9

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 8.8 về đổi thẻ đảng viên.

Ban Bí thư yêu cầu đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng, hoàn thành trước ngày 2.9 ẢNH: GIA HÂN

Chỉ thị của Ban Bí thư cho hay, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 17.10.2003 của Ban Bí thư khóa IX về việc đổi thẻ đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của thẻ đảng viên. Qua đó giúp cho công tác quản lý, sử dụng, giữ gìn thẻ đảng viên từng bước được phát huy, thúc đẩy thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, hướng tới các mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, giàu mạnh và hội nhập sâu rộng, gắn với những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 100 năm thành lập Đảng (1930 - 2030) và 100 năm thành lập nước (1945 - 2045); đồng thời, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện việc đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng.

Ban Bí thư cũng yêu cầu, việc đổi thẻ đảng viên mới được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025) và hướng tới chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Ban Bí thư nhấn mạnh, việc đổi thẻ đảng viên là công tác quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc để nâng cao hơn nữa ý thức Đảng cho đảng viên về tinh thần phấn đấu cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ nhằm đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Việc đổi thẻ đảng viên phải được chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, các nguyên tắc, thủ tục đổi thẻ, phát thẻ và sử dụng, bảo quản thẻ đảng viên.

Chỉ thị của Ban Bí thư cũng nêu rõ, thẻ đảng viên chỉ đổi cho đảng viên chính thức đã có thẻ đảng viên và có đủ tư cách đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Ban Bí thư cũng yêu cầu, thực hiện việc đổi thẻ đảng viên phải gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ với cơ sở dữ liệu đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.

Đổi sang thẻ đảng viên có gắn chip

Tại Chỉ thị 51, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu mẫu thẻ đảng viên mới.

Cùng đó, phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng dữ liệu đảng viên để phục vụ công tác đổi thẻ đảng viên hoàn thành trước ngày 2.9.

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng, báo cáo Ban Bí thư việc tổ chức thực hiện.

Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và xây dựng hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, mục đích, yêu cầu về việc đổi thẻ đảng viên.

Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng giải pháp kết nối thông tin của thẻ đảng viên điện tử với cơ sở dữ liệu đảng viên, các cơ sở dữ liệu của Đảng, phục vụ thực hiện một số thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số.

Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng, xây dựng hạ tầng đầu cuối, hạ tầng thiết bị đầu đọc, phần mềm có liên quan.

Cùng đó, giao Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện việc hỗ trợ các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đảng viên rà soát, cập nhật dữ liệu đảng viên, nhất là ở các chi bộ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin.

Giao Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan liên quan xây dựng phần mềm dữ liệu đổi thẻ đảng viên; xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức sản xuất thẻ đảng viên, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin.

Giao Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì tham mưu, triển khai giải pháp về bảo mật, xác thực dữ liệu lưu trữ trong chip của thẻ đảng viên; phối hợp triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật cung cấp chứng thư số cho Ban Tổ chức Trung ương phục vụ ký số, phát hành và kiểm tra thẻ đảng viên có gắn chip.

Giao các cấp ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc cập nhật dữ liệu đảng viên theo hướng dẫn của Trung ương; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc việc đổi thẻ đảng viên trong Đảng bộ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp uỷ trực thuộc; báo cáo kết quả đổi thẻ đảng viên theo quy định.