Đổi thói quen, người đàn ông bất ngờ trúng lon vàng 50 triệu đồng từ Tiger Beer

Anh Lê Đức Minh ngụ tại tỉnh Bình Dương không giấu được bất ngờ khi trở thành một trong những chủ nhân đầu tiên trúng lon vàng Tiger trị giá 50 triệu đồng, giải thưởng lớn nhất trong chương trình "Bật Lon Coolpack - Săn Tiger Vàng".

Anh Minh (đứng thứ 3 từ trái sang) không giấu được sự vui mừng khi cầm trên tay lon vàng từ Tiger Beer

Cầm giải thưởng trên tay, anh Minh chia sẻ với niềm vui vỡ òa: "Thật sự là một cái duyên khó tin! Bình thường tôi và khách hàng đến quán quen, hôm đó tình cờ muốn sang quán bên cạnh dùng thử. Không ngờ mới bật đến lon thứ 3 đã trúng vàng - cả bàn như vỡ oà, anh em chúng tôi ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Cảm giác sung sướng không thể tả, đúng là bàn tay vàng bật lon Tiger Coolpack 250ml, bật luôn cả may mắn!".

Anh Lê Đức Minh rạng rỡ chia sẻ khoảnh khắc trúng lon vàng 50 triệu đồng tại sự kiện trao giải "Bật Lon Coolpack - Săn Tiger Vàng" cùng anh Quốc Dũng, cũng là nhân vật trúng thưởng giải đặc biệt lần này

Anh Quốc Dũng (Bình Dương) - một khách hàng thân thiết khác của Tiger Beer - cũng bất ngờ trở thành chủ nhân lon vàng 50 triệu đồng trong một lần hội họp cùng anh em đồng nghiệp sau giờ làm. Anh Dũng không ngờ lần "nâng lon cho vui" hôm đó lại trở thành khoảnh khắc không thể nào quên. "Lúc bật trúng lon vàng, cả bàn ăn như vỡ oà. Mọi người vỗ tay chúc mừng, tôi thì đứng hình mất vài giây rồi mới tin là thật. Đêm đó không ngủ được, cứ nằm nghĩ hoài: Ủa mình trúng thiệt hả?", anh hào hứng kể lại".

Anh Quốc Dũng không giấu được niềm phấn khích, khoảnh khắc giơ cao "lon vàng" 50 triệu như được sống lại trong cái cụng lon hân hoan cùng các chiến hữu khi bật trúng nắp lon

Anh Trần Lê Tâm ngụ tại Tây Ninh cũng là một trong những người chơi may mắn trúng lon vàng 50 triệu đồng. Anh chia sẻ trước giờ chỉ cũng hay "lụm" mấy giải nhỏ 20.000 đồng nên lần này trúng lớn thật sự khiến anh quá đỗi bất ngờ. "Tưởng bật chơi cho vui như mọi lần, ai dè trúng thiệt, mà trúng tới 50 triệu luôn mới sốc!", anh cười chia sẻ.

Anh Quốc Dũng không giấu được niềm phấn khích, khoảnh khắc giơ cao "lon vàng" 50 triệu như được sống lại trong cái cụng lon hân hoan cùng các chiến hữu khi bật trúng nắp lon

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19 khách hàng may mắn trúng giải Nhất - lon vàng trị giá 50.000.000 đồng, gần 200 giải Nhì với tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng/giải, cùng hàng chục ngàn giải tiền mặt trị giá 20.000 đồng được trao tặng. Khách hàng vẫn còn rất nhiều cơ hội để "săn Tiger vàng" khi mua các sản phẩm lon và thùng có in thông tin chương trình khuyến mại, bao gồm: Tiger Coolpack 250ml và Tiger Crystal Coolpack 250ml, được phân phối tại hệ thống bán lẻ truyền thống và hiện đại trên 51 tỉnh, thành thuộc các khu vực miền Bắc, miền Trung, TP.HCM, miền Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Các giải thưởng được ghi trực tiếp bên dưới nắp lon bia có in thông tin chương trình khuyến mại.

Để nhận giải, khách hàng trúng giải Nhất và giải Nhì có thể liên hệ hotline 19001845 hoặc 028.62789007 để được hướng dẫn thủ tục nhận thưởng. Đối với giải thưởng tiền mặt 20.000 đồng, khách hàng có thể đổi thưởng tại các điểm đổi quà có treo băng rôn nhận diện chương trình. Thời hạn cuối cùng để đổi giải là ngày 13.8.2025.

Bên cạnh hoạt động khuyến mại, trong khuôn khổ chiến dịch hè năm nay, Tiger Beer còn tổ chức chuỗi sự kiện sôi động nhằm khuấy động không khí mùa hè và lan tỏa tinh thần "bật tung sảng khoái" đến đông đảo người tiêu dùng trên khắp cả nước. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là đại nhạc hội EDM Tiger Crystal Rave cùng các hoạt động tương tác, kích hoạt thương hiệu tại điểm bán.

Thông tin chi tiết về chương trình và các hoạt động đi kèm được cập nhật thường xuyên trên website chính thức tại địa chỉ https://tigerkhuyenmai.com và fanpage chính thức của Tiger Beer: www.facebook.com/TigerBeerVN.