    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Đối thủ của ông Netanyahu được chọn để thành lập chính phủ mới của Israel

    Đối thủ của ông Netanyahu được chọn để thành lập chính phủ mới của Israel

    Khánh An
    Khánh An
    Đối thủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ mới.

    Khám phá thêm chủ đề

    Benjamin Netanyahu Gadi Eisenkot Chính phủ Israel

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận